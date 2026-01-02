Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

開心share好友114段黃片 男子遭內蒙法院判囚6個月

更新時間：15:11 2026-01-02 HKT
發佈時間：15:11 2026-01-02 HKT

內地2026年1月1日開始施行新修訂的《中華人民共和國治安管理處罰法》，新法第八十條明確將利用通訊工具傳播淫穢訊息納入處罰，並刪除場景限制，意即無論在公開群組或私人對話傳送色情影音，只要證據確鑿且情節嚴重，均可能面臨行政拘留甚至刑事處分。司法機關近期更透過多宗判決示警，強調網絡空間並非法外之地。

利用通訊工具傳播淫穢訊息納入處罰，內地司法機關近期透過多宗判決示警。 iStock
利用通訊工具傳播淫穢訊息納入處罰，內地司法機關近期透過多宗判決示警。 iStock

內蒙古自治區鄂倫春自治旗人民法院於近日公布了一宗傳播淫穢物品的典型案件。被告人李某2023年2月至2025年5月期間，通過微信向微信好友共傳播涉淫穢視頻458段，其中114段為不重複淫穢視頻。案發後經鄂倫春自治旗公安局鑒定，涉案視頻中有114段視頻屬於淫穢物品。

李某一審被判處有期徒刑6個月；扣押物品由扣押機關依法進行處理。被告人對公訴機關指控的罪名均不持異議，表示自願認罪、認罰。

另查明，2025年6月4日，被告人因故意裸露生殖器官被鄂倫春自治旗公安局處行政拘留10日。

法院認為，被告人李某不以牟利為目的，利用即時通信社交軟件微信傳播淫穢視頻，其行為構成傳播淫穢物品罪，公訴機關指控罪名成立，遂作出上述判決。

