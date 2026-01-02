安徽武校28年前「被投老鼠藥」毒死7人 2兇手被執行死刑

1997年「安徽武校投毒案」，起因源自犯案人在經營武館過程中發生矛盾，遂拉攏武術教練進行計畫性投毒報復。該事件導致130人中毒、7人死亡，最小的死者當時僅10歲，事隔28年，投毒犯付某某、朱某某，已於12月26日被執行死刑。

毒性較山埃高百倍

據新民晚報，12月30日，被害人家屬之一田先生回應稱，對他們來說是最大的欣慰。目前，法院判決賠償的喪葬費等還沒有到位，家屬們希望賠償能盡快落實。另一名受害者家屬表示，他們特意去祭拜孩子告訴孩子這一消息。

據法院公告案情，1994年左右，朱某某和彭某某在安徽和縣經營武館期間產生矛盾。

1995年10月左右，彭某某帶走部分師生，在和縣另開了一間武術學校。朱某某因此對彭某某懷恨在心。

1996年8月，付某某到彭某某武校任教練，因瑣事對彭某某產生不滿。

1997年6月，付某某和朱某某商定使用投毒的方式報復彭某某，朱某某當場支付付某某500元（人民幣，下同），並許諾事後支付5萬元。其後，付某某從武校辭職後回到湖北監利老家，購得兩包「沒鼠命」、「三步倒」之稱的毒性老鼠藥。同月29日下午，付某某返回和縣，於當晚潛入武校廚房內，將兩包鼠藥投放在廚房塑料盆內的鹹缸豆上，隨後逃離。

潛逃至2023年始落網

1997年6月30日7時許，武校一百餘名師生吃早飯後發生嘔吐、抽搐等症狀，其中7名學生中毒死亡。

據悉，付某買的老鼠藥是一種劇毒化學品，化學名為「四亞甲基二碸四胺」，毒性極強，相當於青化鉀的100倍，砒霜的300倍，無特效解藥。

事發後，疑犯付某、朱某竄至多地潛逃多年，直到2023年才先後落網，並於2024年被判處死刑。2025年底，兩人被執行死刑，也為這宗惡性案件畫上句點。

