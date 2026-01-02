Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國觀察：今年續高壓反腐 料現「巨虎」

即時中國
更新時間：09:17 2026-01-02 HKT
發佈時間：09:17 2026-01-02 HKT

「要始終保持反腐敗高壓態勢……做到一步不停歇、半步不退讓，決不能讓腐敗分子有任何藏身之地，任何人都不要心存僥倖、抱有幻想。」2026年1月1日出版的《求是》雜誌發表國家主席習近平在二十屆四中全會閉幕會的講話，共分三大部分，當中包括「全面從嚴治黨」，篇幅之大，語氣之凌厲令人側目。這也意味着今年仍將繼續霹靂反腐，還將有「巨虎」浮出水面。

2025年，共有65名中管幹部（多數為省部級）落馬，當中有8名正部級高官，超過2024年的58名中管幹部受查。這還未包括原中共政治局委員、中央軍委原副主席何衛東等一批落馬的高級將領。

種種跡象顯示，2026年反腐仍將保持高壓狀態。習近平在四中全會說，「黨的自我革命和經濟社會發展是緊密相聯、相互促進、相得益彰的」，這實際上是駁斥「反腐影響經濟」之說。他還提出要以「一把手」為重點對象，緊盯重大政策制訂、重大工程審批、大額資金安排、幹部選拔任用等重要事項。

上周召開的政治局會議，更強調2026年「以更高標准、更實舉措推進全面從嚴治黨」。1月12日至14日召開中紀委第五次全體會議，相信將對反腐敗提出具體部署，「搞搞新意思」。

在政治局民主生活會，習近平更是敲打高級幹部，「要懷德自重、潔身自好，反對特權思想和特權行為，管好身邊人身邊事，真正做到清正廉潔」。

軍隊經過刮骨療毒，上將只剩下寥寥幾個，相信針對高級將領的反腐高峰期已過。去年揪出「軍老虎」何衛東，中共中央最高決策機構政治局剩下23人，今年還會揪出哪隻「巨虎」，拭目以待。

紀曉華 

