Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

國家級射擊教練和兒子因走私武器罪被判囚

即時中國
更新時間：08:00 2026-01-02 HKT
發佈時間：08:00 2026-01-02 HKT

射擊運動國家級教練田紅和她的兒子付義涵，一個多月前因走私武器罪被一審法院分別判囚10年和6年。涉案槍支配件主要為氣瓶、瞄準具、準星（front sight）等。田紅代理律師聶敏近日稱，田紅上訴請求將案件發回重審或改判無罪，理由為無走私武器的主觀故意，行為動機為幫助射擊運動發展，解決體育訓練用品供應不足的問題，無牟利目的等。

由香港經深圳走私入境

內地紅星新聞報道，案發前，60歲的田紅是廣東省黃村體育訓練中心氣步槍運動隊教練，也是廣州匹林體育科技有限公司（簡稱匹林公司）實控人。其丈夫付鈞退休前為國家級教練，曾培養多名奧運冠軍，兒子付義涵也曾隨隊獲亞洲氣槍錦標賽冠軍。

一審法院審理認為，2015年至2023年，田紅、付義涵在經營匹林公司過程中，明知公司不具備運動槍支零部件進口、銷售資質，卻自德國、瑞士等地採購多個品牌運動槍支零部件，通過旅客藏匿方式從香港經深圳走私入境，或委託他人偽報品名和用途走私入境。共走私入境槍支散件2446件，銷售給國內射擊運動隊及學校等。

代表律師：田紅提上訴

付鈞表示，匹林公司確有走私行為。射擊項目槍支零配件種類多，故障配件種類及數量難確定，各射擊隊伍常面臨配件故障卻無法及時補充，公司為保障訓練才向銷售配件。配件總賬獲利為四萬多元人民幣。

有射擊運動資深人士也稱，射擊項目槍支零配件採購、審批流程長，運動員訓練損耗不確定，槍支有可能閒置1年才能更換配件。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
觀濱女童欺凌｜13歲女被捕 涉襲擊致造成身體傷害 遇襲15歲少女送院
01:14
觀濱女童欺凌｜13歲施襲女被捕 疑不滿對方網上造謠 15歲受害少女送院
突發
10小時前
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
突發
14小時前
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
影視圈
13小時前
銅鑼灣美國婦偷行李篋再施襲逃遁 本地女當街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
00:22
銅鑼灣美國婦偷行李篋再施襲逃遁 本地女當街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
突發
11小時前
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
影視圈
18小時前
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
突發
19小時前
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
飲食
21小時前
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
飲食
15小時前
西貢鹹田灣除夕淪陷 「帳篷海」燈火通明嘈雜 遍地垃圾廁所骯髒欲嘔
突發
7小時前