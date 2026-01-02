國家級射擊教練和兒子因走私武器罪被判囚

射擊運動國家級教練田紅和她的兒子付義涵，一個多月前因走私武器罪被一審法院分別判囚10年和6年。涉案槍支配件主要為氣瓶、瞄準具、準星（front sight）等。田紅代理律師聶敏近日稱，田紅上訴請求將案件發回重審或改判無罪，理由為無走私武器的主觀故意，行為動機為幫助射擊運動發展，解決體育訓練用品供應不足的問題，無牟利目的等。

由香港經深圳走私入境

內地紅星新聞報道，案發前，60歲的田紅是廣東省黃村體育訓練中心氣步槍運動隊教練，也是廣州匹林體育科技有限公司（簡稱匹林公司）實控人。其丈夫付鈞退休前為國家級教練，曾培養多名奧運冠軍，兒子付義涵也曾隨隊獲亞洲氣槍錦標賽冠軍。

一審法院審理認為，2015年至2023年，田紅、付義涵在經營匹林公司過程中，明知公司不具備運動槍支零部件進口、銷售資質，卻自德國、瑞士等地採購多個品牌運動槍支零部件，通過旅客藏匿方式從香港經深圳走私入境，或委託他人偽報品名和用途走私入境。共走私入境槍支散件2446件，銷售給國內射擊運動隊及學校等。

代表律師：田紅提上訴

付鈞表示，匹林公司確有走私行為。射擊項目槍支零配件種類多，故障配件種類及數量難確定，各射擊隊伍常面臨配件故障卻無法及時補充，公司為保障訓練才向銷售配件。配件總賬獲利為四萬多元人民幣。

有射擊運動資深人士也稱，射擊項目槍支零配件採購、審批流程長，運動員訓練損耗不確定，槍支有可能閒置1年才能更換配件。