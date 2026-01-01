Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國航天2026年日程排滿 有望成首個國家在月球上發現水

2026-01-01
2026-01-01

中國航天技術發展迅速。央視報道，踏入2026年，中國航天隨時再突破的創舉，包括中國有望成為全球首個在月球上發現水的國家。

2026年，神舟二十三號、神舟二十四號的航天員乘組將乘坐神舟飛船出發，前往中國空間站；天舟十號貨運飛船將發射；神舟二十三號飛行乘組中的一名航天員將開展1年以上的長期駐留試驗，還是一個項目是新一代載人飛船「夢舟」首飛。這款在神舟飛船基礎上全面升級的新飛船，未來將用於近地空間站運營和載人月球探測任務。

2026年，中國還將發射嫦娥七號探測器，目標直指月球南極，開展月表環境勘察與水冰探測等關鍵科研任務。若成功證實月球上存在水，中國有望成為全球首個在月球上發現水的國家。

在深空探測領域上，2026年，天問二號探測器將飛抵小行星2016HO3進行探測、取樣並返回地球，預計將在2027年底著陸地球並完成回收，此後再對主帶彗星311P開展科學探測。

