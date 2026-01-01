羽絨服「爆炸」︱河北男坐網約車遇尷尬事 司機慘變「天鵝」

寒冷凍天下，不少人選擇穿羽絨外套保暖。許多人或不知道，想在特定環境和條件下，羽絨服或會「爆炸」。內地「極目新聞」，河北承德一名網民上載影片稱，自己乘坐網約車時，羽絨服突然發生「爆炸」。據影片所見，事發後，車內飄滿羽絨，連司機身上也沾滿羽絨。

羽絨服「爆炸」後，司機全身黏上無數羽絨。

羽絨服「爆炸」後，車廂黏上無數羽絨。

王先生表示，事發於29日清晨，自己登上一輛網約車時，羽絨外套就突然「爆炸」就炸了。當時司機身上沾滿羽絨，王先生一直跟司機道歉，事後賠了幾十元清潔費。

根據網上資料，不少羽絨服表層都會使用特殊塗層，這使羽絨服透氣性不及普通服飾。當羽絨服受壓突然膨脹，擠壓的氣體難以通過透氣性較差的表層快速排出，只能從相對透氣的拼縫或絎線處排出，高壓氣體包裹著羽絨衝破縫制不牢的縫線，從爆口處噴出，於是發生王先生遇上的意外。

其實，如果用洗衣機洗羽絨服，亦可引發「爆炸」。原因是羽絨的特殊三維球狀結構。洗衣機高速旋轉脫水時，羽絨吸收的水分會快速排出，氣體則在絨子自帶的氣室內不斷聚集。當洗衣機內筒高速旋轉，內部壓力急劇增大，而羽絨服面料又具有較好的防水性，氣體就無法及時排出，導致羽絨服像氣球一樣膨脹。當壓力超過承受極限，就可能引發爆炸。