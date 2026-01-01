中國觀察：此生無憾入華夏 家住加利福利亞

「我和我的祖國，一刻也不能分割」，聖誕節有段視頻在內地火爆，據稱是著名相聲演員姜昆在美國加州一棟大別墅裡，拉着手風琴，領着一幫老藝術家過聖誕節，在暮色之中深情款款地唱着《我和我的祖國》，身後是棕櫚樹、大草坪，還有私人泳池，充滿歡聲笑語。儘管有接近姜昆人士稱，視頻被惡意利用，但仍然引發巨大爭議，姜昆遭網民嘲諷為「愛國表演藝術家」。

網民斥姜昆「離岸愛國」

75歲的姜昆曾任全國政協委員、中國曲藝家協會主席，2014年公開表示自己對聖誕節「無感」，並直言這是「商家炒作的洋節」，還針對郭德綱表演發起抵制相聲「三俗」，一直被視為「正能量相聲大師」。



視頻曝光之後引發嘲諷。網民紛紛調侃「此生無憾入華夏，家住加利福利亞」，「洋裝穿在身，我薪依然中國薪」，「中國賺錢美國花，我是人民藝術家」，「喝着紅酒唱紅歌，我家就在芝加哥」，「太魔幻荒誕，這愛國故事足以進聊齋」，等等。也有網民挖出姜昆女兒定居美國，姜昆夫婦經常赴美探女。

姜昆很快關閉了社交帳號的評論區。自稱影片拍攝者的歌手遲雲則為他喊冤，稱拍攝於12月19日，並非聖誕，地點是在洛杉磯的朋友家，有人惡意造謠，特意挑在聖誕節當天轉發，就是為了製造姜昆在國外過洋節的假像，故意挑動大家的情緒。也有網民反對道德綁架，認為私人聚會不應該被公共化審判，「愛國不分地點」。

移民或定居海外，本是個人選擇。不過，在當下的中國，公衆對「離岸愛國」非常反感，對名人「言行一致性」高度敏感。《環球時報》前總編輯胡錫進也提醒，名人要管理好海外生活信息，避免搞出可能不當發酵的噱頭刺激網民。

紀曉華