2025年中國汽車銷量首度超越日本 躍居全球首位

日本媒體報道，2025年中國車企的全球新車銷量將躍居首位，20多年來一直保持第一的日本汽車降至第二名。為了對抗價格競爭力較高的中國企業，各國將在關稅和新標準方面設置壁壘。世界範圍摩擦加劇，保護本國企業的保護主義有可能加強。

日經中文網報道，日本經濟新聞根據2025年1至11月各企業發布的資料和標普全球汽車數據進行統計，中國汽車的全球銷量預計年增17%，增至約2700萬輛。日本車企合計銷量約為2500萬輛，與上年持平，失去首位寶座。

過去全球汽車銷售由美國和日本相互競爭。在巔峰時期的2018年，日本銷量近3000萬輛，2022年日本還領先中國車800萬輛，僅3年就被反超。

■中國為全球最大產量的汽車市場，可見中車零部前景甚樂觀。新華社

目前內銷佔中國車企銷量約7成。在政府補貼政策支持下，中國新能源汽車在乘用車中的所佔比例目前接近6成。

報道同時指出，中國國內供應過剩情況增強，最大車企比亞迪開始降價，價格競爭日趨激烈。中國汽車工業協會的統計顯示，新能源乘用車1至11月銷售以10萬多至15萬元人民幣最多，佔整體的23%。

也因此中國車企正在透過出口尋找出路，將過剩的電動車銷售到海外市場的情況增加。在日本車佔據壓倒性優勢的東盟市場，中國汽車銷量大幅增長49%，增至約50萬輛。豐田（TOYOTA）的泰國法人表示，截至11月泰國新車銷量中，日本車所佔的比例為69%，與5年前的約9成相比急劇減少。

而在歐洲，預計中國車將增長7%，至約230萬輛。歐盟對中國電動車加徵關稅，但加徵對象外的插電式混合動力車（PHV）出口比重正在迅速提高。中國車在非洲增長32%，達23萬輛，中南美增長33%，達54萬輛。中國車在新興市場國家也穩步擴大銷量。

與此同時，各國通過引入關稅和新標準進行對抗等保護本國企業的趨勢正在加強。美國和加拿大對中國電動車徵收100%以上的關稅。歐盟也對中國電動車徵收最多45.3%的關稅，同時還設置了小型電動車標準，比普通電動車相比放寬技術要求，促進歐洲企業在區域內生產，進一步加強牽制。」