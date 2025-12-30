Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

全國總工會原副主席張世平被查 今年第65虎

即時中國
更新時間：17:14 2025-12-30 HKT
發佈時間：17:14 2025-12-30 HKT

2025年快將結束，內地官方繼續打「虎」。中央紀委國家監委網站公布，已經退休的中華全國總工會原黨組成員、書記處書記、副主席張世平涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查。至此，今年來已有65名中管幹部（多數為副部級）被通報落馬。

現年71歲的張世平是北京人，長期在北京工作，曾任第十二屆全國政協社會和法制委員會副主任，中華全國總工會副主席、書記處書記，全國婦聯副主席。張世平也成為中共二十大以來繼李微微、趙金雲、劉慧、王莉霞、烏蘭、王峻之後被查的第7名女高官。

中管幹部指的是由中共中央組織部管理的干部，大多數為副部級以上官員，被稱為官場「老虎」。

去年全年共有58名中管幹部落馬，而今年已有65名，包括多名正部級高官，包括西藏自治區政府原主席齊扎拉、湖北省委原書記蔣超良、山西原省長金湘軍、廣西壯族自治區政府原主席藍天立、寧夏回族自治區政府原主席劉慧、內蒙古自治區政府原主席王莉霞、中國證監會原主席易會滿。

