性騷擾︱杭州女遊客食麵遭老闆朋友滋擾 要求露一物換免單

浙江杭州有女遊客投訴，光顧當地一間麵館時，與老闆同枱的鄰桌男子，不斷對她們評頭品足及滋擾，甚至聲稱女事主只要露黑絲，便可以免單，事件引發大量網民聲援，鼓勵女事主報警追究。

公然對女事主外貎打分

網民「天潤Lee」發帖，指在29日與友人到杭州旅遊，晚上到了拱墅區德勝巷的毛毛麵館用餐。

期間女事主及友人，被有麵館老闆在座的鄰桌男子搭訕，不斷邀請二人喝酒，女事主一直拒絕。該男子即不斷跟同桌朋友，公然對二人外貌評頭品足打分。

之後，涉事男子更將滋擾升級，表示女事主如肯露出絲襪，便會給她們免單，而全程在場的麵館老闆，對朋友性騷擾顧客的行為，從未制止。

女事主於是拿出手機，對方仍囂張的重覆「你把絲襪露出來，我給你免單」。



帖子上載14小時，已吸引11.8萬個贊和1.4萬條留言，絕大部份也是聲援女事主，批評涉事麵館的老闆離譜，任由自己的朋友公然性騷擾女顧客，紛紛鼓勵女事主報警追究，又有網民將毛毛麵館的老闆資料流出，表示要抵制該食店。

「天潤Lee」稍後透露已就事件報警，表示「雖然會花費時間金錢精力，但是希望每個人一點點的小努力可以讓這種事情少發生，讓他們知道有些話不要隨便說，要付出代價。」