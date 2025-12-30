Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

深中通道西人工島開放觀光

即時中國
更新時間：08:44 2025-12-30 HKT
發佈時間：08:44 2025-12-30 HKT

歷經兩個月試運營後，粵港澳大灣區超級工程——深中通道西人工島昨起全面開放觀光。深中通道是集橋、島、隧、水下互通於一體的世界級跨海集群工程，全長約24公里，創下10項世界之最。據稱，島上開放的每個區域都有獨特設計亮點。首批登島的遊客李先生感歎：「觀景台的四面都是無敵的海景，能看到機場、橋樑，我感受到中國工程師的力量和國家的強大。」

首批登島客讚歎國家強大

2024年6月30日建成通車的深中通道，是當前世界上綜合建設難度最高的跨海集群工程之一。西人工島是深中通道橋隧轉換的核心樞紐。從空中俯瞰，面積約13.7萬平方米、相當於19個足球場的西人工島就像一隻鯤鵬，展翅在伶仃洋海面上。

官方央視新聞報道，此前，深中通道西人工島已啟動試運營，期間累計接待遊客超近萬人次、研學團隊20餘個。昨日正式運營之後，每天開放預約名額增加至900個。民眾可通過「深愛票」小程序提前預約，可選擇深圳人民大廈、前海灣跨市公交接駁站及中山博覽中心站的專線大巴登島。

遊覽具體路線包括三樓觀景平台、科普基地、互動體驗區及環島步行道等。其中三樓觀景平台是深中大橋合影的絕佳位置，隨手就能拍出「超級工程+海天一色」的「超級大片」。

 
 

