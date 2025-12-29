江蘇肥牛哥︱網傳野蠻客圖打包自助餐食物 被阻發難：不能帶回慢慢食？

自助餐或放題容許客人任食店舖所提供的食物，惟不能帶走。網傳江蘇蘇州周日（28日）一酒店竟發生一宗野蠻客人企圖打包食物事件。有男子在自助早餐區企圖攜帶膠袋、打包盒取餐，當有職員出言阻止，有人竟發難怒斥職員。

微博賬號「藍色的煙卷」周日發帖描述事件指，當日早上9時半一對母子，在酒店內吃早餐，男子突然拿出自備的食物盒，將食物打包。

酒店餐廳門口貼出「早餐不提供食品打包服務」告示。這時候就有位餐廳女職員用平和的語氣和態度，跟外表似80多歲的婆婆說：「阿姨，我們這裡不能打包」。豈料，婦人兒子走過來說：「我第一次遇到不讓打包的，帶點回去慢慢吃怎麼了，你們XXX（酒店名稱）一點服務理念都沒有？」。然後，男的就說要投訴，盯著大姐不放，最後竟然動起手來了。

今年9月，一對男女到荃灣一放題海鮮店用餐，被指揭發將店內海鮮及肥牛，擅放入環保袋內，事件引起全城熱話。