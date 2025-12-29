Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

圍台軍演︱解放軍無人機遠拍台北101 微博「示威」發帖：你就在我的舷窗下︱有片

即時中國
更新時間：20:40 2025-12-29 HKT
發佈時間：20:40 2025-12-29 HKT

解放軍東部戰區在2025年完結前夕，突於29日宣布即日起舉行圍台軍演，聲稱檢驗聯合實戰能力，及嚴重警告台獨分裂勢力和外部干涉勢力。

相關新聞：圍台軍演︱東部戰區發布AI片 首現機械人攻城︱有片

央視新聞聯播播放12月29日公布「正義使命-2025」演習最新畫面，其中包括解放軍無人機遠拍台北101大廈，帖文寫道：「你就在我的舷窗下，你就在我的艦艏前，伸手可掬起日月潭水，邁步可登上阿里山頂。」語氣充滿「示威」口吻。

相關新聞：圍台軍演︱東部戰區今起檢驗取綜合控制權 外交部：美要認清售武嚴重後果

12月29日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身
前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身
影視圈
13小時前
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
食用安全
2025-12-29 11:14 HKT
成龍罕談兒子房祖名認疏離形同陌路 自爆一句話毀父子關係：他一打電話給我就有問題
成龍罕談兒子房祖名認疏離形同陌路 自爆一句話毀父子關係：他一打電話給我就有問題
影視圈
14小時前
紅磡馬頭圍道女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
01:00
車Cam｜紅磡馬頭圍道27歲女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
突發
17小時前
每日雜誌｜亡妻研訊被取消 夫質疑醫委會採單方面報告 投訴人矢言餘生為至親尋真相
每日雜誌｜亡妻研訊被取消 夫質疑醫委會採單方面報告 投訴人矢言餘生為至親尋真相
社會
3小時前
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
影視圈
13小時前
港人北上忘帶回鄉證 旨意「刷臉通關」出事  驚現陌生人面孔被帶走 最後咁解決...
港人北上忘帶回鄉證 旨意「刷臉通關」出事  驚現陌生人面孔被帶走 最後咁解決...
旅遊
18小時前
平安夜交易後索$4000肉金不果 港女涉誣告內地男強姦
平安夜交易後索$4000肉金不果 港女涉誣告內地男強姦
突發
2小時前
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
影視圈
21小時前
解放軍放出無人機遠拍台北101的影片。
00:17
圍台軍演︱解放軍無人機遠拍台北101 微博「示威」發帖：你就在我的舷窗下︱有片
即時中國
14小時前