內蒙古機場職員窩心抹行李篋惹熱討 反遭質疑擺拍︱有片

即時中國
更新時間：17:50 2025-12-29 HKT
發佈時間：17:50 2025-12-29 HKT

有無想過，在機場認領行李時，有職員竟會有內地網民發現內蒙古機場認領行李帶區域，有職員窩為旅客抺行李篋。影片在網上廣傳，更惹來網民熱討。

一名網民發片稱：「內蒙古機場的暖心瞬間，工作人員認真擦拭行李箱的樣子，太戳心了，這波細節拉滿。」影片顯示，一名工作人員用抹布擦拭輸送帶上行李篋朝上的一面。

職員：北方沙塵暴灰塵多

職員替行李篋清潔。
有網民表示，去過全世界和國內的許多機場，沒見過這麼貼心的服務，大多數網友表示點贊。有人隨後表示，拍片位置是鄂爾多斯伊金霍洛國際機場。由於職員只抺行李篋向上的一面，有人質疑是影片是擺拍。

鄂爾多斯伊金霍洛國際機場客服人員周一（29日）表示，北方的沙塵暴灰塵多，運輸過程中可能弄髒，有時因為室內外溫差大，箱體也會有水汽，機場提供擦拭行李篋已經很長時間了，其他地方的機場確實很少有這項服務，至於網友反映的擦拭不夠全面，可向機場其他部門提出建議。

隨後，負責機場投訴建議的工作人員亦解釋，擦拭行李箱屬於機場的特色服務，不是作秀。第一圈行李篋較多，清潔員只能快速地擦朝上的一面，第二圈如果乘客還沒有領取，會有一個立箱的過程，這時清潔員就會擦拭行李篋的其他面。

