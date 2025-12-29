中央港澳辦新辦公大樓啟用 夏寶龍參加
更新時間：16:34 2025-12-29 HKT
發佈時間：16:34 2025-12-29 HKT
發佈時間：16:34 2025-12-29 HKT
2025年12月29日上午，中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室在新辦公樓舉行升國旗儀式，新辦公樓正式啟用。
中共中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，分管日常工作的副主任徐啟方，副主任農融與全體幹部職工參加。
中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室新辦公樓地址為北京市西城區前門西大街109號。
