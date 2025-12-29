前國家副主席烏蘭夫兒媳朱香梅逝世 享年91歲
更新時間：10:02 2025-12-29 HKT
發佈時間：10:02 2025-12-29 HKT
中國航太科技集團有限公司第五研究院離休幹部朱香梅，因病於28日上午在北京逝世，享年91歲。
朱香梅早年是抗日戰爭時期延安保育小學學生，後來曾任原航太工業部高級工程師。其父親朱子休身份不凡，是陜甘邊老紅軍紅二十七軍84師的參謀長，還擔任過西北軍事委員會參謀長。
朱香梅的丈夫是前國家副主席烏蘭夫之子烏可力。烏可力是蒙古族，1933年在內蒙古土默特旗塔布子村（今土默特左旗塔布賽鄉塔布賽村）出生，他在火箭衛星技術領域造詣頗深，是該領域的專家，還曾擔任中國長城工業集團執行副總裁。
1974年，烏可力成功研究出無機耐高溫塗料，填補了國內兩項空白，為中國空間技術走向國際市場立下汗馬功勞。
