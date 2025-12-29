雞排哥︱景德鎮「網紅」旺角被野生捕獲 網友：「應給香港服務業做培訓」

「在香港旺角居然偶遇雞排哥！」江西景德鎮一名炸雞排的攤主憑借棟篤笑風格，吸引大批顧客爆紅，被網民稱為「雞排哥」。有網民在社交媒體「小紅書」發佈照片，稱「雞排哥」殺到香港，並且應邀合影。

風趣金句爆紅網絡

因真誠服務與暖心態度爆紅全網的「雞排哥」李俊永，在尖沙嘴星光大道等地留影，還光顧街頭小吃店，並有攝影師拍攝。有網民留言：「雞排哥真的應該來給香港服務業做個培訓，這樣香港會更好！」

據悉，「雞排哥」於12月26日現身深圳車公廟。活動現場人氣高漲，不少市民特意前來打卡，隊伍從攤位延伸至街邊，熱鬧非凡。

面對熱情的深圳市民，「雞排哥」依舊保持着標誌性的親和風格，現場再現金句：「你們需要的是美味，我需要的是被包圍。」

「雞排哥」在景德鎮第五中學附近擺攤多年，由於其穩定的出攤時間和親民風格，加上各種風趣的金句，吸引不少學生或各地顧客每天按時光顧。



網民還打趣稱，「6元的雞排，60元的情緒價值，600元的服務體驗。」至於他的短片被各行各業打工人二創，將「雞排哥」的形象嵌入自己的工作場合中，被稱為「打工人最強嘴替」。

「雞排哥」爆紅後，獲得了不少網友的關注，短短幾日其粉絲數目已達到70萬，更被授予「景德鎮文旅推介官」的稱號。國慶期間，很多人專程趕去光顧「雞排哥」的小攤，現場生意火熱，隊伍足有百米長。