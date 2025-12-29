駐京觀察：明星分析師 紛下海賣課

內地券商高級專家接連「下海」賣課帶貨，被稱作「私募魔女」的知名基金經理、半夏投資創始人李蓓近日也宣布，推出「閉門分享會」線下課，4場售價高達12888元（人民幣，下同）。課程宣稱可輕鬆實現10%以上長期年化收益，引發質疑。分析指出，券商降薪趨勢下，部分首席經濟學家和明星分析師或面臨較大薪酬落差，尋找新機會意願增強。

網民質疑賣課較投資賺錢

內地藍鯨新聞報道，半夏投資是一間專注宏觀對沖策略的私募基金管理公司，曾在2022年管理規模一舉突破百億大關，李蓓因此成為業界首間百億私募女掌門。其管理的「半夏穩健」2020年投資收益高達258%，但近年其投資判斷遭遇挑戰。2023年，她高調看好地產股，稱之「10年一遇級別的機會」，但地產板塊持續低迷。

內地多名知名投資人「下海」賣課。

根據李蓓的課程介紹，明年1月舉行的4場線下課限額200人，每場包括2小時主題分享、1小時答疑。課程可以解答「符合哪些特徵的人大概率會是個騙子」、「黃金和房地產是長期投資的好標的嗎」等問題。

有投資人怒懟，持有半夏投資3年多「虧了15個點，是我所有產品最差的」。也有不少網民質疑，李蓓下場說明「賣課比投資賺錢」。李蓓則回應，知識付費每年變現最高千萬，「我不缺幾千萬」，並聲稱收入將捐給慈善基金。

其實，在李蓓「賣課」之前，這場風潮已經席捲金融圈。包括劉煜輝、付鵬、靳毅在內的多名券商背景首席經濟學家或分析師，接連開啟知識付費、自媒體帶貨等創收新模式。兩個月前，曾任交銀國際策略主管的洪灝宣布進軍知識付費，累計已吸引成員逾1.3萬名，保守估計收入逾千萬元。不過目前網絡上已有大量免費且高品質的財經內容，如果付費內容不具備稀缺性和價值性，長期而言難以令消費者買單。

楊浚源