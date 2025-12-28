柬泰外長赴雲南舉行三方會談 王毅：推動全面持久停火

柬泰兩國27日簽署停火聯合聲明。柬埔寨和泰國外長今天（28日）赴中國雲南玉溪，出席一連兩天舉行的中柬泰外長三方會談。柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆今天同中國外長王毅舉行會談，對中國在推動柬泰實現停火方面發揮的積極和建設性作用表示高度讚賞。

王毅表示，中柬鐵杆友誼經受國際風雲變幻考驗，堅如磐石、歷久彌堅。中方高度關注柬泰邊境緊張局勢，一直致力於勸和促談。在各方共同努力下，柬泰兩國軍方達成停火協議，朝著恢復和平邁出重要一步，中方對此表示祝賀。停火完全符合柬泰人民共同願望，符合地區各國普遍期待，相信會得到各方歡迎支持。

王毅表示，雙方下步要循序漸進，推動全面持久停火、恢復正常交往、重建彼此互信、實現關係轉圜、維護地區和平穩定。兩國可以用好此次外交與軍事部門代表面對面機會，以靈活方式對話溝通，增進瞭解，建立互信。中方支持東盟發揮應有作用，願為東盟觀察團監督停火提供幫助，並向柬方提供人道主義物資，安置邊境流離失所民眾。希望柬方繼續加大對在柬中國公民和專案的保護。

布拉索昆說，兩國軍方簽署停火協議。下一步柬方願同泰方一道努力，全面落實停火協議，切實用好各類對話機制，不斷增進兩國和兩軍互信，這對於恢復雙邊交往、實現關係正常化、早日解決邊界問題至關重要。

援柬緊急物資運抵金邊

為協助受柬泰邊境衝突影響的柬埔寨民眾，中國政府決定向柬埔寨提供總值2000萬元人民幣的緊急人道主義援助。首批援助物資已於今天運抵柬埔寨，其中包括帳篷、毛毯和食品等生活必需品，旨在幫助受影響群眾改善生活條件、渡過當前難關。