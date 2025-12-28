成都漢炸豐田車行致5死傷 警方：與該店有糾紛

四川省成都市一豐田汽車銷售服務店今天（28日）下午發生爆炸事件。現場影片顯示，爆炸導致店內玻璃大面積震碎，多輛汽車受損。警方後來證實案件，稱男子段某因與該店存在糾紛，在店門外引燃易燃物品，其本人當場死亡，另有4人受傷。

成都市公安局高新區分局發佈警情通報：12月28日下午，我區南三環路四段一汽車銷售服務店鋪外發生一宗燃爆事件，造成人員傷亡。

公安機關接報後迅速聯動應急管理、消防救援、衛健等部門到場處置，全力開展傷患搜救、險情排除、現場勘查及秩序維護等工作。

經初步調查，段某（男，54歲，本市人）因與該店存在糾紛，當日13時許在店門外引燃易燃物品，造成其本人當場死亡，並致現場4人受傷。所有傷者已及時送醫救治，均無生命危險。目前，相關工作正在進一步開展中。