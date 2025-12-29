Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

成都漢炸豐田車行致5死傷 警方再通報：兩網民涉臆測被處理

更新時間：15:50 2025-12-29 HKT
發佈時間：15:50 2025-12-29 HKT

四川省成都市一豐田汽車銷售服務店今天（28日）下午發生爆炸事件。現場影片顯示，爆炸導致店內玻璃大面積震碎，多輛汽車受損。警方後來證實案件，稱男子段某因與該店存在糾紛，在店門外引燃易燃物品，其本人當場死亡，另有4人受傷。

成都市公安局高新區分局昨日曾通報，涉案54歲男子人因與該店存在糾紛，當日13時許在店門外引燃易燃物品，造成其本人當場死亡，並致現場4人受傷。所有傷者已及時送醫救治，均無生命危險。

到了今日，高新區分局再就網上傳言作出通報。其中有網傳「消費者未湊齊全款，4s店拒不退還定金」的調查情況。經查，糾紛所涉車輛於2022年10月全款購買，網傳「因未湊齊全款要求退定金遭拒」不屬實。調查發現，段某曾向店方投訴車輛配置問題。

對於網傳「客戶是在礦山上班的能接觸到炸藥」的調查情況經查，段某曾在某運輸公司工作，現無業，非礦山工作人員，亦無礦山從業經歷，網傳「客戶是在礦山上班的能接觸到炸藥」不屬實。綜合走訪摸排、相關場所依法搜查等調查情況，初步判斷燃爆物系段某自制，相關物證已送專業機構檢驗。

就網上不實信息，公安機關調查，2名抖音網民臆測、編造、散布相關謠言，造成不良社會影響。目前，涉事人員已被公安機關處理。

