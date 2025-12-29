抓豬皇后︱貴州「女壯士」參賽26次捉22隻 泰山壓頂成絕招

貴州近年舉辦的「抓豬大賽」（捉豬大賽）越來越受歡迎，除了活動刺激，接地氣的現場氣氛更成為活動成功因素之一。近日，麻江一場抓豬大賽在網上爆紅，片中女主角也瞬即成為網紅。

網上流出的影片所見，一隻生豬在場中亂跑，一位身穿黑衣的女子箭步上前、俯身一撲，牢牢將豬按在身下，隨後抱起衝向終點，圍觀人群無不興奮歡呼。這位網民口中的「抓豬妹」名叫文鳳琴，原來她今年一共參加26次抓豬大賽，成功抓到22隻豬，勝率高達85%！其中最小的豬25公斤，最大的足足有73公斤。

捉豬最重73公斤

相關新聞：貴州一村慶豐收辦「抓豬比賽」 女子飛身壓擒震撼網友｜有片

12月26日的麻江抓豬大賽中，文鳳琴盡顯技巧，沒有盲目追趕，僅是緊盯目標，等生豬奔跑節奏放緩時，才加速上前再用雙手扣住豬的前腿，順勢俯身將豬身按在泥濘裡，最後抱起生豬衝向終點。



對於抓豬技巧，她直言全靠反應快、力氣大：「每次抓到豬都特別開心，不僅能把戰利品帶回家，還能和大家一起熱鬧熱鬧。」

其實在這之前，文鳳琴就已經在抓豬圈小有名氣。早在11月黔東南丹寨縣的抓豬比賽中，她就憑「跳上豬背壓制」的操作圈粉無數。當時8位女士同台競技追逐3隻小豬，文鳳琴一馬當先，穩穩壓住其中一隻，隨後抱起，這一幕被鏡頭記錄下來，影片三天就獲45萬點贊。

失敗者可獲土雞一隻

據悉，賽事一年舉辦十多次，不用提前報名，現場掃碼就能參戰，還專門劃分男子組和女子組，讓不同性別、不同年齡段的人都能參與其中。比賽更設「人人有獎」的機制——成功捉到豬的選手能直接把「戰利品」帶回家，即使落敗，也可獲得土雞一隻。