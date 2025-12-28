恐怖意外︱西安屋苑電梯無運作門照開 男子踏空15樓直墮身亡
更新時間：13:26 2025-12-28 HKT
發佈時間：13:26 2025-12-28 HKT
發佈時間：13:26 2025-12-28 HKT
陝西西安一屋苑昨日（27日）發生駭人奪命意外，一名身處15樓的男子踏進電梯時，電梯竟原來未有運作，踏空的男子從高層墮下身亡。事發後，區屬相關部門已成立調查組開展調查工作。
內地極目新聞報道，事發地為西安市紫郡長安小區。據業主群組聊天記錄，27日下午，有業主在群內稱，事發時該男子欲乘坐電梯，電梯門打開後，轎廂未正常上行，導致男子踩空從15樓墮入電梯井。社區及街道辦人員表示，已有多個部門人員前去現場處理，後續其他樓棟會安排電梯檢修。
兩日前電梯曾急速上升
一名住戶表示，27日早上11時許，有救護車、消防車趕到小區，後來看到有遺體被車運走。該住戶指出，小區電梯不是第一次出事了，之前也反映過多次但未解決。前兩天小區還有一個小孩因為電梯急速上升被困。
今日（28日），長延堡街道辦事處通報事件，指昨日10時50分許，紫郡長安小區一電梯井發生一人死亡事件。
目前，區屬相關部門已成立調查組開展調查工作，責成物業即刻暫停事發樓宇電梯運行，並對相關小區電梯開展全覆蓋安全隱患排查，後續善後和調查工作正在進行中。
最Hit
張學友雙手出現離奇狀況？近2年半唱逾300場惹健康隱憂
2025-12-27 11:00 HKT
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯$8.8 星期一至日供應
2025-12-27 10:00 HKT
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
2025-12-25 14:33 HKT