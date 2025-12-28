Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

恐怖意外︱西安屋苑電梯無運作門照開 男子踏空15樓直墮身亡

更新時間：13:26 2025-12-28 HKT
陝西西安一屋苑昨日（27日）發生駭人奪命意外，一名身處15樓的男子踏進電梯時，電梯竟原來未有運作，踏空的男子從高層墮下身亡。事發後，區屬相關部門已成立調查組開展調查工作。

內地極目新聞報道，事發地為西安市紫郡長安小區。據業主群組聊天記錄，27日下午，有業主在群內稱，事發時該男子欲乘坐電梯，電梯門打開後，轎廂未正常上行，導致男子踩空從15樓墮入電梯井。社區及街道辦人員表示，已有多個部門人員前去現場處理，後續其他樓棟會安排電梯檢修。

遺體由當局人員運走。極目新聞
遺體由當局人員運走。極目新聞
大批住戶圍觀。極目新聞
大批住戶圍觀。極目新聞

兩日前電梯曾急速上升

一名住戶表示，27日早上11時許，有救護車、消防車趕到小區，後來看到有遺體被車運走。該住戶指出，小區電梯不是第一次出事了，之前也反映過多次但未解決。前兩天小區還有一個小孩因為電梯急速上升被困。

今日（28日），長延堡街道辦事處通報事件，指昨日10時50分許，紫郡長安小區一電梯井發生一人死亡事件。

目前，區屬相關部門已成立調查組開展調查工作，責成物業即刻暫停事發樓宇電梯運行，並對相關小區電梯開展全覆蓋安全隱患排查，後續善後和調查工作正在進行中。
 

