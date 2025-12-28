生仔送樓︱湖北竹山縣利誘催生 推購房獎勵最大750呎

官方催生又來，今次是「生仔送樓」！近期有內地網友晒出一張「生育二孩獎勵資格憑證」和一張「生育三孩獎勵資格憑證」，顯示湖北省十堰市竹山縣對生育孩子者給予購房獎勵，具體是二孩補貼25平方米（約250平方呎），三孩補貼50平方米（約500平方呎），兩項還可疊加使用，不少網友紛紛表示「真心羨慕了」。

據《中國基金報》報道，除了「生仔送樓」外，竹山戶籍生育三孩的家庭（2023年11月9日以後出生），新生兒戶籍登記在該縣，一次性給予10000元（人民幣，下同）獎勵；每月發放500元育兒補貼，直至幼兒滿3周歲；在依法依規登記備案的託育機構（包括備案登記幼兒園）入託的0至3歲嬰幼兒，每月發放300元託育補助。