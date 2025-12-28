太空小鼠重返地球誕幼鼠 證生育能力未受影響

兩個月前隨神舟二十一號飛船奔赴太空「出差」半月的一隻「太空小鼠」，本月10日在地球分娩，產下9隻「小小鼠」，目前存活6隻，存活率正常。中國科學院動物研究所研究員王紅梅稱，這代表短期太空飛行未對小鼠生育能力產生負面影響。

「小小鼠」活力良好

中國科學院空間應用工程與技術中心昨日通報，4隻太空實驗小鼠中的一隻雌鼠，在返回地球後受孕，並於12月10日早上6時成功分娩。這窩「太空小鼠」後代在科研團隊呵護下茁壯成長，母鼠哺育行為正常，幼鼠活力良好。

王紅梅表示，這證明太空環境對小鼠生育的影響可能非常小，也為未來能讓小鼠在太空交配並在太空分娩，生產後代奠定重要基礎。

太空停留時間達半個月

今年10月31日，4隻經過重重考驗脫穎而出的「太空小鼠」隨神舟二十一號飛船升空。然而，由於神舟二十號返回計劃延遲，小鼠在太空停留時間增至半個月，期間曾因特製飼料無法臨時補充而「斷糧」，不得不以太空人食物豆漿「應急」。11月14日，小鼠隨返回艙安全着陸。