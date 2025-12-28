Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

AI成職場宣洩「樹洞」 男子沉迷聊天需求醫

更新時間：08:56 2025-12-28 HKT
發佈時間：08:56 2025-12-28 HKT

隨着AI技術逐漸成熟，向AI傾訴心事、宣洩情感成為越來越多人的選擇，有民眾甚至因深度沉迷與AI聊天而到醫院求診。近日內地一份報告指出，逾4成職場人士會向AI傾訴工作煩惱、吐槽工作內容。

獲正向回應心理支持

新華網本月19日報道，成都男子張華（化名）因沉迷與AI聊天而到成都市第四人民醫院求診。他稱年初時因工作不順，感覺被同事針對外加失戀，偶然開始與DeepSeek聊天。隨後他發現和AI聊天總能獲得正向回應，比如當他抱怨身心俱疲時，AI不會勸他咬牙堅持。

張華說，這份回應給了他很大的心理支持，讓他感受到被認同。當天他與AI一直聊到凌晨3時，全程一邊打字一邊掉眼淚。此後半年間他越來越依賴AI，當聊天出現已達「對話上限」，不得不打開新窗口時，他會感到非常焦慮。

內地招聘平台「智聯招聘」發布的《2025僱傭關係趨勢報告》顯示，逾4成職場人士會向AI吐槽工作，大家可以毫無負擔地向AI宣洩壓力，並獲得AI的共情與安慰。這種現象在市場、公關、廣告行業職場人中尤為明顯，約58.3%的從業者會與AI進行情感互動。智聯招聘分析，職場人士選擇AI作為傾聽者，部分原因在於其絕對中立和非評判性，這使得情感表達更為自由。

