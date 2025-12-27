大學生墮礦漿慘死︱調查報告出爐揭內幕 建議對42人追責問責

6名中國東北大學學生今年7月23日參觀黃金集團內蒙古礦廠期間，不慎墮入礦漿身亡。當局公布事故調查報告，建議對42人追責問責，包括對一名地方應急管理局原局長給予雙開（開除中共黨籍和公職）處分。

報告稱，按照實習計劃，東北大學資源與土木工程學院55名師生進入中金內蒙古礦業選礦廠三系列浮選車間（廠房）現場學習。當日10時24分，人員站立的1浮選機浮選槽上方格柵踏板脫落，1名老師和6名學生共7人墮入浮選槽內。

事故直接原因包括：（1）事故區域安裝的格柵踏板小於設計尺寸；（2）加裝的支撐槽鋼焊接方式不符合承重鋼結構焊接要求；（3）焊縫長期處於潮濕環境中鏽蝕嚴重；（4）人員偏離安全路線聚集在作業平台。人群荷載超過槽鋼與主梁連接處的焊縫承載力，致使槽鋼和格柵踏板突然脫落，受害人墮入浮選槽被礦漿淹溺窒息而亡，排除中毒、灼燒和機械傷害等因素。



報告指出，事故發生單位現場安全管理粗放混亂、安全生產管理制度存在漏洞、隱患排查治理流於形式、選礦廠建設期間管理不規範；實習帶隊教師風險意識不強、實習安全預案缺乏針對性；事故相關單位存在違規承攬工程、違法分包工程、督導檢查和監管不力、對安全生產工作重視程度不夠等問題；相關監管部門存在未有效督促企業落實安全生產主體責任、統籌安全和發展不夠、監督管理失察、發揮非煤礦山行業主管部門作用不力等問題。

報告建議對42人追責問責。其中，對事故中涉嫌犯罪的中金內蒙古礦業4人移送司法機關追究刑事責任，目前公安機關已對其採取刑事強制措施；對新巴爾虎右旗應急管理局原局長給予開除黨籍、開除公職處分，將其涉嫌犯罪問題移送司法機關審查起訴。