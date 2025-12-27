Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

731部隊新罪證︱月產攜鼠疫菌跳蚤10公斤 用中國人做活體實驗

即時中國
更新時間：12:27 2025-12-27 HKT
發佈時間：12:27 2025-12-27 HKT

日本侵華期間，秘密軍事醫療部隊「731部隊」在中國從事生物戰、細菌戰和人體試驗，手段殘暴聳人聽聞。近日，侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館公布一份題為《731部隊海拉爾支部部隊長加藤恆則筆供》的史料，當中揭露部隊曾月產攜鼠疫菌跳蚤10公斤，並關押中國人作活體實驗的罪證，而且是印證細菌戰是日本國家意志主導的犯罪行為。

央視新聞報道，史料原件藏於俄羅斯聯邦安全局外貝加爾邊疆區分局，今年2月影印版獲捐贈到黑龍江哈爾濱侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館，主要記載細菌學家加藤恆則1948年2月被蘇聯逮捕後親筆書寫的供述材料。

相關新聞：消失的最高機密：侵華日軍731部隊、100部隊編制文件首曝光 詳列隊員姓名職銜

日本細菌學家親筆供述證據

筆供除證實731部隊的客觀存在，又提到「無窗戶，禁止無關人員進入，關押著大約200名中國戰俘，由憲兵在夜間押送至此」。實驗內容包括測試炭疽桿菌、傷寒桿菌、痢疾桿菌、霍亂弧菌、鼠疫桿菌等的致病力及劑量效果，明確提出「所有這些研究都伴隨著活體實驗」，還提到1945年1月關東軍凍傷研究部門在海拉爾附近開展活人實驗，1945年7月齊齊哈爾化學部隊在平房進行活人毒氣實驗等的事實。

此外，筆供內容又指出，731部隊又在哈爾濱附近空曠地帶引爆裝有炭疽桿菌的炮彈，「統計受感染的人數與馬匹數量」，且明確使用活人作為實驗對象。

相關新聞：南京大屠殺88周年｜日本731部隊罪行新檔案公布 前隊員承認浙贛地區發動細菌戰｜有片

哈爾濱空地引爆炭疽桿菌炮彈

筆供同時描述跳蚤養殖的技術細節與規模，包括以「空的燃油鐵桶+鐵絲網+白鼠」作為養殖裝置，通過「搪瓷浴盆+電燈驅避」的方式收集跳蚤，「每月可產出10公斤跳蚤」。跳蚤被投放至感染鼠疫的老鼠身上攜帶病菌，用於細菌戰傳播。



侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館宣傳教育與陳列部主任金士成表示，加藤恆則的筆供進一步證實731部隊「總部研發—支隊保障—實戰應用」的犯罪鏈條。筆供提到「1945年6月東京方面下達了指示，停止一切關於細菌戰準備工作」，直接印證細菌戰是日本國家意志主導的犯罪行為。

