高齡HIV︱北京8旬翁與保母發生性關係染病 專家：長者性需求被忽視

即時中國
更新時間：11:35 2025-12-27 HKT
發佈時間：11:35 2025-12-27 HKT

愛滋病（AIDS）是由人類免疫力缺乏病毒（HIV）引起的疾病，社會已普遍公開正視病患的情況。近年，內地愛滋病疫情總體處於低流行水平，但新發的老年HIV感染者和愛滋病患者的佔比卻持續上升，議題亦引起社會關注。

《中國新聞周刊》報道，今年廣東、浙江等地的高齡HIV病例佔比均明顯增加，其中浙江今年新發HIV病例中，50歲以上的中老年群體已佔到39.2％。中國疾病預防專家提醒，隨著老齡化加劇，老年新發的HIV感染者和愛滋病患者數量或會繼續增長，應盡早給予足夠重視。

廣東地高齡HIV病例佔比增加

深圳市第三人民醫院黨委副書記、院長盧洪洲表示，如今獨居老年人數量多，老年人的性需求長期被忽視，而針對老年人的性健康教育幾乎空白，導致他們在愛滋病性傳播網絡中成為新的脆弱群體。

社會應用正面態度對應愛滋病或HIV的病人。資料圖片
北京佑安醫院感染中心門診主任醫師李在村指出，曾接診過一名80多歲的男性HIV感染者。該名老人解釋，家中曾僱佣的一名中年保姆因急需用錢，提出「給錢就可以發生關係」。

中國疾病預防控制中心原副主任、暨南大學疾病預防控制研究院院長梁曉峰表示，喪偶或長期無業造成的孤獨和情感需求，使部分老年人嘗試尋求心理慰藉，但又礙於面子，不願通過正規渠道尋求幫助。

喪偶或長期無業造成孤獨感

《中華流行病學雜誌》發表的研究顯示，老年HIV感染者的主要感染渠道為性傳播，老年男性感染者數量約為女性的三倍。2015-2022年，國內新報告的50歲以上老年HIV感染者中，異性傳播佔比超過90％，其中商業性行為佔44.8％。

梁曉峰指出，過去HIV篩查主要針對同性戀群體，但當前形勢已發生變化。相當多的新發感染源於商業性行為，商業性行為因成本低、隱蔽性強，已成為老年HIV感染的主要渠道。

