拒過洋節？︱內地多地取消2026跨年活動惹熱議 網民：中國人只過春節

更新時間：10:38 2025-12-27 HKT
發佈時間：10:38 2025-12-27 HKT

內地近年不鼓勵「過洋節」，僅個別城市商圈有零星聖誕活動。近日，內地網絡傳出，多地宣布取消跨年的活動，當中未有提及當原因，惟已引起無數網民討論。

相關新聞：聖誕節︱「鰲拜版聖誕老人」驚現開平古鎮 坐鹿車揮手遊客勁興奮︱有片

據網傳的截圖，多個地方都向公眾通報取消跨年活動的通知，例如陝西西安公安指，跨年夜鐘鼓樓附近區域今年沒有舉行任何活動、安徽合肥淮河路步行街沒有跨年活動；宿州跨年音樂狂歡夜受不可抗力因素而被取消；廣州北京路沒有舉辦任何跨年活動等等。

通報引起網民熱議討論，有人大表示失望，對消費市場造成負面影響，亦有人表態支持，提出「中國人只過春節」

網民意見：
好想學理力材力流力：中國人不跨年，元旦是日本人的新年，我們中國人只過春節
四境萌主：今年跨年夜主打一個「低調」！多地取消大型聚集活動。
妮凰阿瑪 ：為啥
孤芳_倩影 ：不是趁著過節狂消費一把嗎
企鵝家 ：一聲嘆息
啦多啦米：支持！雖然這些地標型建築跨年倒計時會更有節日氛圍，但是從安全角度出發，少一些人群聚集，就是多一份安全保障。

