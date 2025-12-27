全球最長高速隧道通車 20分鐘穿天山貫連南北新疆公路

全長22.13公里、世界最長高速公路隧道「天山勝利隧道」及其所在的新疆烏魯木齊至尉犁高速公路（簡稱「烏尉高速」），昨日全線通車。這條穿越天山中部、直連南北疆的高速路，將原來數小時的盤山路程縮短至約20分鐘，自此由新疆省會烏魯木齊至南疆重鎮庫爾勒的通行時間將從7小時縮至約3小時。交通便捷化將令南北疆商貿物流網絡更加緊密，有企業預計通車後公司年產值將大升50%，新疆旅遊業也迎來新機遇。

歷時5年多建成的烏尉高速北起烏魯木齊市，南至巴州尉犁縣，全長324.7公里，總投資467億人民幣。「築路天山，處處是極限挑戰」，中交建新疆烏尉公路包項目總經理部總經理周政稱，烏尉高速沿線地形地貌複雜至極，一段僅11公里的路就串聯14座橋樑、5條隧道，堪稱「在路上架路」。

7小時車程暴減逾半

公路「咽喉工程」天山勝利隧道的施工難度更是世界級。作為世界迄今最長的高速公路隧道，該隧道全長22.13公里，採用分離式雙向四車道設計，設計時速100公里，施工區域平均海拔超3000米，年平均氣溫約零下5.4度，冬天最低氣溫低至零下40度。除高寒缺氧外，該隧道還穿越了16個地質斷裂帶，修建全程伴隨着岩爆、湧水、變形、坍塌等潛在風險。

作為串聯南北疆的大動脈，烏尉高速通車後，烏魯木齊、庫爾勒、尉犁縣等地人流物流往來時間成本將大大降低，烏魯木齊至重鎮庫爾勒的通行時間將從7小時縮短至3小時多。巴州交通運輸局副局長黃濤說：「這是一條全天候、高效率、大運力的運輸保障通道，能有效提升國家能源資源、農產品供應鏈的韌性和安全水平。」

高速通車後，南北疆商貿物流網絡也更加緊密。庫爾勒市某香梨企業負責人表示，烏尉高速開通前香梨在路上要運7小時，冬天易生凍害，如今僅3.5小時就可把香梨賣到烏魯木齊，產業迎來新發展機遇。

旅遊業料迎來新機遇

巴州萬錦水產有限責任公司負責人也稱，以前鮮活魚運到烏魯木齊最少要10小時，路途顛簸加上時間過長直接影響鮮魚存活率和品質，如今企業物流成本下降的同時，產品品質也獲大幅提高，「目前公司年產值大概300萬元，通車後預計能達到450萬元左右」。

新疆旅遊業也迎來新機遇。烏尉高速串連多樣地貌，遊客沿途可領略天山冰川、草原牧場、森林峽谷、戈壁濕地等風光美景，常年往返南北疆的客運司機韓軍說：「南北疆『一日遊』可能成為常態，旅客會越來越多。」

