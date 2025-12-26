故宮養心殿完成修繕重新開放 逾千展品還原不同時代重要場景

北京故宮博物院養心殿經過近10年的研究性保護和系統性修繕，於12月26日起對觀眾重新開放。遊客憑故宮博物院景區大門票即可直接參觀養心殿，無需另外購票或預約。

各房間為不同年代重要場所

養心殿位於乾清宮西側，始建於明代嘉靖十六年（1537年），是清代雍正以後的皇帝寢宮，也是清代數朝皇帝日常政務活動的中心。養心殿西暖閣是帝王召見大臣、批閱章奏的地方，東暖閣則是慈禧垂簾聽政的場所，室內以落地罩、碧紗櫥等木裝修分隔空間，牆上懸掛書畫。

此次開放，養心殿原狀陳列遵循歷史原貌，正殿寶座上方懸掛雍正御筆「中正仁和」匾，正殿恢復的是雍正以來舉行小朝會的樣貌；西暖閣「勤政親賢」匾額下的楹聯恢復如初，三希堂內按記載還原了乾隆時期的陳列場景；東暖閣則恢復同治光緒時期「垂簾聽政」的場景。各區間「平行時空」匯聚各代亮點，為觀眾定格最典型的一幕。

文物盡量原件展出

故宮博物院古建部負責人趙鵬則表示：「我們秉承『不改變文物原狀』和『最小干預』原則，將其作為一個整體的科研項目來考量。」他舉例說，彩畫保護過程中，保留了明代嘉靖年間內檐彩畫原狀，對病害較輕的局部加固、對受損嚴重的隨色修補；大木構件則採用碳纖維等技術加固，避免了大規模拆換。

故宮博物院宮廷歷史部副主任文明說，殿中陳列了1020件展品，陳列工作歷時近4個月。除絲織品、書畫匾聯等光線敏感度高的文物，其餘都是原件展出。