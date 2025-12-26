人形坦克︱福建無品城管與民爭執 「奪命胸肌」撞死老人︱有片

福建日前有城管與年老長者爭執，城管之後急衝到老人面前，發力用心口頂撞對方，長者仰後直摔地面，傷重死亡。警方指，涉案男子已被刑事拘留。

涉撞死人男子被刑拘

內媒25日報道，福建福安20日發生街頭命案。1名男城管早上9時許，在陽頭市場三角坪處，與一名年約七旬男長者發生口角。

男城管之後由遠處急步往男長者處衝來，在二人快接觸時，男城管用力挺胸，用心口撞向男長者。男長者應聲往往一倒，頭部先著地。男長者之後被送醫搶求，23日因傷重死亡。

報道指，事發後相關城管單位表示，涉事人員為臨時聘用人員，已將其停職。

26日，福安警方通報，鄭某亮20日早上與吳某富發生口角，鄭某亮用身體衝撞吳某富，致其受傷。吳某富經送醫搶救無效，於23日死亡。目前，鄭某亮因涉嫌故意傷害罪被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。