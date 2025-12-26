LV運動鞋︱上海女¥9250購入著10分鐘即磨損腳 官方回應……

消費者往往對名牌產品質素有期望。周五（26日），「女子穿LV鞋10分鐘致腳傷退款遭拒」成為內地網絡出現話題，甚至衝上熱搜。

澎湃新聞報道，上海徐女士稱，今年9月20日在浦東新區前灘太古里LV門市，以9250人民幣買了一對LOUS露跟運動鞋。27日，徐女士首次穿上新鞋，僅步行約10分鐘便發現雙腳腳背出現破皮，發紅腫脹。

傷口近月未能癒合

徐女士後來發現傷口一直未能癒合，直到10月22日，見傷情惡化，決定前往到醫院求診，當時醫生指，她要需通過整形手術處理疤痕。經過多次諮詢，醫生稱，該疤痕已經無法完全去除。 「我現在堅持要求LV退貨退款，並賠償治療費。」

徐小姐的診斷報告。《新聞晨報》

同款的LV運動鞋。《新聞晨報》

徐小姐不滿LV職員未有預先提醒客人穿新鞋時要穿襪。《新聞晨報》

徐小姐的腳有多處損傷。《新聞晨報》

徐女士事後多次聯絡當日買鞋的LV門市，要求退貨並進行相應賠償，對方僅同意更換鞋，不能退款。職員只解釋，運動鞋邊緣為皮質，有封邊，一開始很硬，建議她可先穿襪子穿一段時間，等鞋子軟一些，或者也可以用吹風機吹一吹或塗一點護手霜。



徐女士表示自己購買運動鞋時，職員未有提醒她新鞋不穿襪子穿會造成磨損。當時她甚至錄音，對方表示造成磨損可能是因為徐女士皮膚比一般人幼嫩，不過未進行澄清或反駁。

LV同意換鞋

澎湃新聞報道，12月19日至21日期間，多次通過微信聯絡該門市職員，惟一直未收到回應。另一方面，LV官網網上人員表示，線上與線下訂單目前是分開的，線上並不能查看線下支付購買的訂單。售後情況具體以門店答復為準，如果產品已經使用，便不能退貨與換貨。



LV官網人員又表示，徐女士購買的產品屬皮革材質比較好、軟度適中的牛皮材料，「新鞋剛穿的時候不穿襪子穿的話肯定是會有點磨腳的，一開始穿的時候可以先穿襪子磨合一下。」人員坦言，品牌方沒有對該款運動鞋最好穿襪子磨合的情況進行說明，但表示其他鞋類產品也沒有相關說明。

目前，雙方未能達成協商。