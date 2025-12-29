2025年兩岸大事回顧︱中美貿易戰暫息兵 高市「台灣有事」論掀風波

2025年即將結束，回望過去一年，中美關稅戰一度劍拔弩張，震盪全球供應鏈，經多次談判及10月「習特會」，貿易爭拗始暫趨緩和；日本首相的「台灣有事」言論，又令中日兩國關係跌至近年冰點；若論最大快人心的，則可能是作惡多年的緬北四大家族瓦解，紛紛被遣返中國受審，部份已被判死刑。

習特會按下貿易戰暫停鍵

美國總統特朗普第二次上台，於4月推出「對等關稅」政策，中美一度宣布互徵對方關稅至125%。5月10日兩國代表在瑞士日內瓦舉行經貿談判，美方共計取消91%加徵關稅，暫停24%「對等關稅」90天，保留10%，中方同步採取對應措施。

習特會中，特朗普展示一張照片，習近平看完笑到瞇瞇眼。 White House

中美之後續經4次經貿談判，不斷暫緩「對等關稅」。至10月30日，國家主席習近平與特朗普，在南韓會晤，落實兩國貿易戰休兵一年。

抗戰勝利80周年大閱兵

9月3日，北京舉行「抗日戰爭勝利紀念日暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」大閱兵，參與人數過萬人、展示上百架飛機及數百台地面裝備，在時長約70分鐘的檢閱中，展示出「東風-5C」洲際彈道導彈、「東風-61」洲際彈道導彈、紅旗-29反導系統、殲-35A殲擊機、轟-6N戰略轟炸機、鷹擊系列反艦導彈、超大型無人水下載具AJX002、無人戰車、激光發射器等等，展現解放軍的最新裝備，正在邁向智能化、無人化，海陸空天聯合作戰的特點。

解放軍在大閱兵中展示大量新式裝備。新華社

第一艘電磁彈射「福建艦」入列

中國自主設計建造的常規航空母艦「福建艦」11月5日正式入列，標致中國進入三航母時代。

福建艦是配備電磁彈射系統的常規動力航母。新華社

常規跑道設計的「福建艦」，可讓作戰飛機滿載起飛外，由於配備電磁彈射系統，能在2秒將飛機加速至近時速300公里起飛，出擊架次大幅上升外，還可以讓殲-35隱身殲擊機、殲-15T殲擊機、空警-600預警機等多型軍機上艦。

神舟20號遭碎片擊中延返地球

神舟20號飛船原定11月5日返回地球，但因疑遭太空碎片擊中受損，要延遲返回地球計劃，並啟動16天應急發射流程。11月14日，神舟20號3名太空人改搭神舟21號飛船重返地球，這是中國太空人首次通過「換乘」載人飛船的方式返回地球。神舟二十號飛船則繼續留軌開展試驗。

神舟22號飛船在酒泉發射升空。

11月25日，長征火箭首次應急發射，成功將神舟22號送往預定軌道，神舟22號載有針對神舟20號飛船舷窗裂紋的處置裝置、新鮮蔬果、藥品等物資，送往太空站。

DeepSeek梁文鋒入選《自然》年度科學人物

浙江杭州AI公司「DeepSeek」，1月發佈推理模型「DeepSeek-R1」，測試中效能媲比OpenAI的模型，但訓練成本僅為29.4萬美元，加上約600萬美元的基礎模型成本，仍遠低於OpenAI、谷歌訓練AI的成本。

DeepSeek創始人梁文鋒。

DeepSeek創辦人梁文鋒隨即成為科技界紅人，美國雜誌《時代周刊》8月28日發布2025年度AI領域最具影響力的100人名單中，梁文鋒便是其中一員。

國際學術期刊《自然》12月公佈2025年度十大科學人物榜單，梁文鋒再憑DeepSeek R1大模型獲得殊榮。

高市早苗「台灣有事」冰封中日關係

日本首相高市早苗11月7日，在國會答詢時，指如台灣發生緊急狀態，並伴隨對方使用武力，可能符合日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

高市早苗的「台灣有事」言論令中日兩國關係惡化。美聯社

「台灣有事」言論隨即激起北京強力反彈，斥高市粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法、嚴重破壞戰後國際秩序、嚴重違背一個中國原則，要求日方收回錯誤言論。

中日關係急速惡化後，中國赴日旅客大幅下跌，內地航空公司大量取消飛日本航班。中國旅遊研究機構 China Trading Desk 估算，中國旅客取消潮，至2025年底會造成約12億美元損失，如持續至2026年全年，日本的旅遊損失會達90億美元。

緬北四大家族覆亡

緬北「三不管」地區果敢軍閥彭家聲，其舊部白所成、魏超仁、劉國璽和劉正祥叛變後，瓜分彭的地盤，成為「果敢四大家族」，經營礦產、博彩、地產業，並擔當電騙園區靠山。2020年，劉國璽去世，由明學昌為首的明家取代。

緬北電騙頭目明國平、明珍珍等11人在溫州被判死刑。

隨著緬甸2021年發生政變，果敢更加「無王管」，電騙園區急速擴張，誘騙大量中國人參與，不時傳出被虐被殺。

中緬加強合作掃蕩，四大家族骨幹成員紛紛落網，遣送到中國受審。央視也在2024年11月報道，緬北規模化的電騙園區全部被剷除，主要成員陸續在中國被審。

明家以涉及100億電騙、販毒及開賭等罪，並殺害最少14人，於今年9月有11人被判死；白家則被指涉賭涉詐等，涉及資金逾290億元，導致6名中國公民死亡。為首的白所成、白應蒼等5人判死，另有7名骨幹，分別判死緩到無期徒刑。

台灣大罷免綠營完敗

台灣民進黨在立法院未能過半，法案常遭國民黨及民眾黨佔多數的藍白陣營擋下，形成所謂「朝小野大」局面。2025年2月，有綠營的民間團體，向31名國民黨藉立委發動罷免，在後期，台灣領導人賴清德亦公開支持大罷免運動。

綠營發動的大罷免失敗。

結果，在7月26日起的三波投票下，所有罷免案均被否決，且以不同意票數佔多數，顯示大罷免運動徹底失敗。

台灣「樺加沙」堰塞湖決堤

超強颱風「樺加沙」9月底吹襲台灣帶來暴雨，9月23日，花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，6000萬噸泥流傾瀉而下，洪水及泥石流衝入民居，許多長者不及逃生，事件導致19人死亡、5人失蹤、157人受傷。

受「風王」樺加沙影響，花蓮堰塞湖溢流，造成嚴重破壞，大量民眾受困。Threads

由於數十萬噸泥沙淹沒民居，災後萬計台灣民眾自備鐵鏟，持續多日前赴災區以人力協助挖掘淤泥，協助重建，被稱為「鏟子超人」。

台北張文隨機傷人

台灣人張文（27歲），於12月19日傍晚，於台北車站及中山商圈一帶，戴上防毒面具及利刀，不斷施放煙霧彈及攻擊途人，疑兇最後被警方追捕至天台時墜下死亡，事件中另有3名民眾死亡、11人受傷。

警方指張文去年已策劃犯案，並採購各種護具、煙霧彈及製作汽油彈。

警方發現，疑犯自2024年起已策劃作案，並不斷購入防毒面具、煙霧彈、汽油等犯案工具。張文曾企圖在車站內投擲大量燃燒彈，製造最大傷亡，但被57歲男子余家昶路過挺身阻止，燃燒彈意外被毀無法使用，傷亡才未致擴大，但余家昶過程中不幸被刺死。

事後，張文父母曾向公眾下跪道歉。張文作案動機目前仍未掌握，警方仍在調查。