Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

走廊大戰︱業主批鄰居擺雜物嬲爆 「絕招」掛爺爺遺照抗衡

即時中國
更新時間：07:00 2025-12-27 HKT
發佈時間：07:00 2025-12-27 HKT

良好鄰里關係在乎互相諒解和溝通。有時未顧及他人感受，隨時產生矛盾。近日，有內地男網民反映，有鄰居將鞋子雜物放在門外，即使多番勸解，問題亦未見改善。最終網民竟將爺爺的遺照放在門外。

內地「中安在綫」報道，當業主曾與物業管理多次反映問題，惟問題仍無法改善。他後來在自己門口掛上爺爺遺照，更從網上買來燭枱。當掛上爺爺遺照後，鄰居看到後立馬撤鞋架，將通道還原。不過鄰居反指，門口放鞋架正常，沒貼近對方住所家。而投訴人卻堅持自己逼不得己才會這樣做。

無論誰是誰非，事件已引起網民熱議，雙方各有支持者。有人批評投訴人的處理方式，亦有人認為鄰居放鞋有錯在先。

網民意見：

義烏外地人：比起《民法典》，有些人更怕祖宗瞪眼
MsApril：這麼多年我一直想知道，到底把鞋架放在門口是哪裡最先開始的啊
偷菜菜啦_Au：魔法打敗魔法
情緒寶藏收納處：取消公攤面積就好了
青提葡萄碎碎冰：天才 我學到了
Tom-ong：隔壁再掛個鐘馗或者英叔？
IT笨熊貓：有些鄰居的確是不能正常溝通。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李龍基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻狀態被揭盅結局神逆轉 「爺孫戀」隨時玩完
01:42
李龍基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻狀態被揭盅結局神逆轉 「爺孫戀」隨時玩完
影視圈
14小時前
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
影視圈
20小時前
發生於今年8月的元朗洪水橋棄屍謀殺案，再多12人落網。資料圖片
洪水橋謀殺案｜再多12人落網 兩男深圳灣過關就擒 累計27人被捕
突發
7小時前
佳宝超市快閃優惠全場8折！米油/罐頭/凍肉/廁紙都減價 網民︰湖北蛋30隻$15.2
佳宝超市快閃優惠全場8折！米油/罐頭/凍肉/廁紙都減價 網民︰湖北蛋30隻$15.2
飲食
19小時前
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
社會
2025-12-25 14:33 HKT
75歲《歡樂今宵》主持過感動聖誕  跟曾失聯7年女兒翹手親密過節  51歲女兒兩度離婚撞樣蓋鳴暉
75歲《歡樂今宵》主持過感動聖誕  跟曾失聯7年女兒翹手親密過節  51歲女兒兩度離婚撞樣蓋鳴暉
影視圈
12小時前
77歲「狗血劇女王」驚傳急性心衰竭離世 死訊封鎖9日才公開 女星挑戰18禁尺度令人難忘
77歲「狗血劇女王」驚傳急性心衰竭離世 死訊封鎖9日才公開 女星挑戰18禁尺度令人難忘
影視圈
9小時前
鍾柔美拍拖｜秘戀大13歲TVB男星  劉展霆港島擁多個海鮮檔  旗下火鍋店曾發生矚目打鬥事件
02:14
鍾柔美拍拖｜秘戀大13歲TVB男星  劉展霆港島擁多個海鮮檔  旗下火鍋店曾發生矚目打鬥事件
影視圈
17小時前
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團酒家結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
飲食
2025-12-25 10:00 HKT
呂良偉70大壽「半個娛樂圈」到賀！嘉賓陣容媲美頒獎典禮 揭示傳奇人生向太太深情告白
呂良偉70大壽「半個娛樂圈」到賀！嘉賓陣容媲美頒獎典禮 揭示傳奇人生向太太深情告白
影視圈
10小時前