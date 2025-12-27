走廊大戰︱業主批鄰居擺雜物嬲爆 「絕招」掛爺爺遺照抗衡

良好鄰里關係在乎互相諒解和溝通。有時未顧及他人感受，隨時產生矛盾。近日，有內地男網民反映，有鄰居將鞋子雜物放在門外，即使多番勸解，問題亦未見改善。最終網民竟將爺爺的遺照放在門外。

內地「中安在綫」報道，當業主曾與物業管理多次反映問題，惟問題仍無法改善。他後來在自己門口掛上爺爺遺照，更從網上買來燭枱。當掛上爺爺遺照後，鄰居看到後立馬撤鞋架，將通道還原。不過鄰居反指，門口放鞋架正常，沒貼近對方住所家。而投訴人卻堅持自己逼不得己才會這樣做。

無論誰是誰非，事件已引起網民熱議，雙方各有支持者。有人批評投訴人的處理方式，亦有人認為鄰居放鞋有錯在先。



網民意見：

義烏外地人：比起《民法典》，有些人更怕祖宗瞪眼

MsApril：這麼多年我一直想知道，到底把鞋架放在門口是哪裡最先開始的啊

偷菜菜啦_Au：魔法打敗魔法

情緒寶藏收納處：取消公攤面積就好了

青提葡萄碎碎冰：天才 我學到了

Tom-ong：隔壁再掛個鐘馗或者英叔？

IT笨熊貓：有些鄰居的確是不能正常溝通。