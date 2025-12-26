蓮塘口岸︱兩男女好識歎？ 偷運2.7KG燕窩北上過關被截︱有片

燕窩滋補養顏，但其屬於內地禁止進境物品。中國海關總署於微博「海關發布」通報一宗經蓮塘偷運燕窩入境的案件。

據通報，蓮塘海關關員近日在對進境旅客的行李物品進行監管時，分別發現2名男女選擇「無申報通道」過關時，手提環保袋未按要求過機檢查，隨即對該2人進行攔截檢查。

海關關員在該2名旅客環保袋內發現5包用透明塑料袋裝著的散裝燕窩，共計2.7千克。



根據有關規定，燕窩（經商業無菌處理的罐頭裝燕窩除外）屬於禁止進境物，禁止攜帶、寄遞進境。