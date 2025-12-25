Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KK園區｜「亞太新城」徹底清剿拆494建築物 952名疑犯押解回國

更新時間：20:36 2025-12-25 HKT
發佈時間：20:36 2025-12-25 HKT

近日，公安部派出工作組會同緬甸、泰國執法部門在緬甸妙瓦底地區，聯合開展新一輪賭詐園區集中清剿行動，952名中國籍涉電詐犯罪嫌疑人被押解回國。

官方稱，在中緬泰三方共同努力下，今年以來，累計已有7600餘名在妙瓦底從事網賭電詐犯罪的中國籍疑犯被押解回國。KK園區494棟涉及賭詐犯罪的建築物已被拆除，亞太新城賭詐園區也被徹底清剿。「亞太新城」賭詐犯罪集團主犯佘智江今年11月由泰國引渡回國。 

KK園區「亞太新城」被徹底清剿拆，952名疑犯押解回國。
KK園區「亞太新城」被徹底清剿拆。
KK園區「亞太新城」被徹底清剿拆。
「KK園區」首腦之一佘智江是「亞太新城」大股東。
今年10月以來，緬方在妙瓦底等地組織開展新一輪打擊清剿行動，集中抓捕犯罪嫌疑人，強力拆除賭詐園區。

12月15日，中緬泰三國警方組成工作組，首次共赴妙瓦底地區KK、亞太新城等大型賭詐園區和相關場所，聯合督導打擊清剿工作成效，研究後續集中清剿、聯合管控、快速遣返等工作。12月16日至19日，公安部組織吉林、河南公安機關將清剿行動中抓獲的疑犯押解回國。

