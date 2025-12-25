福建艦︱電磁彈射系統操作曝光 2秒內將艦載機加速近300km/h

福建艦是中國第三艘航空母艦，舷號為「18」，亦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦。福建艦於上月5日正式入列，標誌着中國正式進入「三航母時代」。央視《焦點訪談》周三（24日）播出福建艦的畫面，當中包括公開電磁彈射系統運作情況。

早前由海軍福建艦、延安艦、通遼艦等多艘艦艇組成的航母編隊完成海上訓練任務。節目中描述，實兵訓練任務中，殲-35、殲-15T、殲-15DT、空警-600等多型艦載機完成了多架次彈射起飛和着艦訓練，有效檢驗了電磁彈射、回收和甲板作業能力，艦機適配性得到進一步驗證。

節目亦近距離播出電磁彈射的滑塊啟動的畫面，短短2秒內將一架數十噸重的艦載機加速至時速近300公里。海軍福建艦官兵暴宇在節目中表示，電磁彈射裝置的最大優勢，就是它能夠在較短的距離內，將飛機加速至起飛速度。它最大的特點是能夠滿足更多種類、類型的艦載機，在不同工況下所有的起飛需求，對於航母艦載機的出動效率有了高度的提升。

暴宇表示，福建艦採用平直通長甲板的設計，整個飛行甲板採用了三個彈射器加一套阻擋裝置的布局，對於航母各種艦載機起飛和阻擋着艦的工況兼容性也更強。

相較於蒸汽推進的彈射系統，電磁彈射推力大、效率高，還能精準拿捏彈射的力道。艦載機就能在裝滿油、掛滿彈的情況下實現短距起飛、快速出動。而單位時間內起飛戰機更多、更快，勝算也更大。