侯豔琪任外交部邊界司司長 成為趙立堅上司
更新時間：16:01 2025-12-25 HKT
發佈時間：16:01 2025-12-25 HKT
發佈時間：16:01 2025-12-25 HKT
中國外交部官網顯示，原中國駐東盟大使侯豔琪，已任外交部邊界與海洋事務司司長，成為趙立堅上司。
外交部邊界與海洋事務司前任司長洪亮，已升任全國政協副秘書長。趙立堅曾任外交部發言人、新聞司副司長，經常嗆聲西方，有「外交戰狼」之稱，2023年年初調任邊界與海洋事務司副司長。
侯豔琪今年55歲，曾任外交部亞洲司副司長、中國駐尼泊爾特命全權大使。邊界與海洋事務司的主要職責包括「擬訂陸地、海洋邊界相關外交政策，指導協調海洋對外工作」。
最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
2025-12-24 14:29 HKT
前《東張》女神棄6.7萬政府工！做完政協入浸大任高級職位 曾拍百部劇集星運奇差
2025-12-24 15:07 HKT
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
2025-12-24 06:00 HKT