侯豔琪任外交部邊界司司長 成為趙立堅上司

即時中國
更新時間：16:01 2025-12-25 HKT
發佈時間：16:01 2025-12-25 HKT

中國外交部官網顯示，原中國駐東盟大使侯豔琪，已任外交部邊界與海洋事務司司長，成為趙立堅上司。

外交部邊界與海洋事務司前任司長洪亮，已升任全國政協副秘書長。趙立堅曾任外交部發言人、新聞司副司長，經常嗆聲西方，有「外交戰狼」之稱，2023年年初調任邊界與海洋事務司副司長。

侯豔琪今年55歲，曾任外交部亞洲司副司長、中國駐尼泊爾特命全權大使。邊界與海洋事務司的主要職責包括「擬訂陸地、海洋邊界相關外交政策，指導協調海洋對外工作」。

