員工私隱全失？｜老闆¥300買「無感知」軟件監控電腦 開發商：影響太大已停售
更新時間：16:09 2025-12-26 HKT
發佈時間：16:09 2025-12-26 HKT
公司電腦內可能有一對無形的眼睛！內媒昨日報道，近期網上有人公開售賣一款面向公司用戶、能做到讓員工「無感知」的監控軟件，單套價格或不足300元人民幣。事件曝光後，開發商急急宣稱會停售及關閉相關功能。
防毒軟件無法檢測
報道指，透過該款軟件，老闆可以監控員工的電腦和筆記本，包括聊天軟件微信、QQ和瀏覽器等，可隨意查看硬盤上的文件和數據，5款主流防毒軟件無報警，被監控端無彈窗、無感知。
該軟件使用方法也非常簡單，受控端安裝僅用時23秒，全程沒有隱私條款彈窗，也無法選擇安裝路徑。安裝完成後，需填寫控制端IP，設置受控端所屬部門及名稱並點擊確定，該設備即在控制端上線。
處於「灰色地帶」
這類軟件一般被認定為遠程監控或遠程控制類軟件，它存在於「灰色地帶」，如果開發者有大公司背書且能盡量確保被合法使用，那可以被認定為是帶有潛在風險的合法軟件；但一旦被濫用或從根本上「動機不純」，則會被判定為後門或木馬病毒類程式。
有律師指，監控微信等聊天內容的企業可能要承擔相應的法律責任。按照規定，公民個人信息是指以電子或者其他方式記錄的能夠單獨或者與其他信息結合識別特定自然人身份或者反映特定自然人活動情況的各種信息，而微信聊天記錄極有可能包含以上內容和信息。
軟件的源頭公司山東固信軟件有限公司一名工作人員則回覆稱，公司已經開會通知，監視聊天記錄的功能後續不做了，並且停售此功能。「因為（輿情）影響太大了，現在不做聊天監控了，暫時關閉這些功能。」
