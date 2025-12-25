中日惡化︱杭州「Comicup」動漫展禁日本IP 大會：主題轉「新中式風格」

中國大型動漫活動「Comicup」原定周六（27至28日）在浙江杭州舉行，主辦單位「第32屆同人展組委會」於活動開幕前僅一周，臨時宣布禁止日系題材與相關二創內容，引發參展創作者與粉絲高度不滿。自日本首相高市早苗發表「台灣有事」論後，中日關係遇冷，除官方在不同場合批評日方外，兩國文化交流活動亦備受影響。

Comicup是國內規模數一數二的大型動漫展。中新社

Comicup是國內規模數一數二的大型動漫展。中新社

圈內：禁非國產IP

相關新聞：中日惡化︱大槻真希出席上海Bandai Namco嘉年華 台上突停音樂演出腰斬︱有片

主辦單位日前向參展者與觀眾發出內部通知，表示將對會場展示內容進行「全面調整」，通知中指出，基於「當前社會環境的考量以及文化責任」，決定將本屆展會主題轉向「新中式風格」。雖然公告未直接點名日本，但多名原本以日本動畫、漫畫為主題的攤主隨即在社群平台透露，其攤位已被取消，理由被形容為「眾所周知的原因」與「不可抗力因素」。

同人圈也互傳訊息，提醒會展不允許非國產IP的Coser（角色扮演者），「會場內有領導巡場審查」。

創作者轉網上銷售產品

相關新聞：中日惡化︱濱崎步上海騷對空凳「一人演唱會」真相 工作人員：偷拍綵排

微博、微信等社群消息，多個截圖顯示，第32屆展會（CP32）組委會人員傳訊息給參展人，表明本屆展會將限制所有日本IP行為，建議根據自身需要，再決定是否前來。

突然調整導致大量同人作者因作品不符合新規而被迫退攤，部分創作者只好將製品銷售轉為線上通道或延後發售計畫。



Comicup 單場活動約有7,000個攤位，規模龐大。今年10月在上海舉辦的同系列活動，曾吸引數十萬人次參與，並被估計為當地帶來約6億至10億元人民幣的文旅消費。

