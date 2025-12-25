聖誕北上︱廣東省氣溫急降粵北山區現冰掛 深圳周五或跌至10℃

正式踏入聖誕節，不少香港把握四日假期北上遊玩。廣東省今日（25日）氣溫明顯下降，多地降溫幅度超10℃，粵北山區金子山更出現冰掛。中新社報道，在冷空氣影響下，與周三（24日）早上氣溫相，廣東廣州、佛山、肇慶等地今日降溫幅度超10℃，其中郁南錄得全省最大降溫幅度為11.5℃。



粵北地區受冷空氣影響最為明顯。上午，清遠、韶關等地氣溫跌破10℃。連山金子山今早亦出現冰掛，漫山遍野全是晶瑩剔透的冰掛，吸引不少遊客前來觀賞。 廣州今早全市最低氣溫跌至6.7℃。



廣東氣象部門表示，25至26日，中等強度冷空氣影響全省大部，其間，粵北部分市縣有5℃以下低溫，局部有霜凍或冰凍。

粵北山區金子山出現冰掛。微博@清遠天氣

未來一星期深圳天氣預報。

毗鄰香港的深圳天氣今日（25日）開始，氣溫亦急降。深圳市口岸辦公室提醍，該市由今日開始受中等強度冷空氣影響，氣溫開啟 「下滑」 模式，預報氣溫14至20℃，天氣陰天多雲，有分散小雨，而白天氣溫更逐漸走低，出現濕冷。到了明天，氣溫進一步下降至10至17℃後，天氣陰天多雲，到了後氣溫才逐漸上升。



