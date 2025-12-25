力谷新年消費熱潮 北京跨年氣氛濃

2026年元旦、春節「雙節」將至，北京官方力谷新年消費熱潮，精心策劃系列精彩紛呈的跨年活動，沉浸式文旅體驗與消費相互賦能。12月31日跨年夜，北京市將通過大鐘寺「鐘聲祈福」和居庸關長城鼓陣表演，完成跨越時空「鐘鼓齊鳴」。作為北京老城保護與城市更新的標誌性工程，隆福寺將舉辦「奔福新年」主題跨年倒計時活動。全市超過20間博物館將跨年迎接2026，開放至1月1日凌晨。

大鐘寺長城「鐘鼓齊鳴」

百貨大樓的冬日文化胡同節，王府井的迪士尼、奇夢島IP系列快閃活動，王府井奧萊香江小鎮的跨年儀式暖冬主題音樂秀……北京商圈持續煥新升級，激發節日經濟活力，14間商場近日推出各具特色的元旦、春節體驗活動。

跨年夜當晚，北京將營造「全城迎新、全民共享」的新年氛圍，大鐘寺將敲響永樂大鐘，居庸關長城上演大型鼓陣演出，實現跨越時空的「鐘鼓齊鳴」。北京文化消費新地標隆福寺將舉辦「跨年倒計時」，圍繞當下年輕群體的生活潮流，園區布置多個「許願樹」，屆時會有樂隊表演、打卡祈福、潮流市集，以及各種優惠活動。

首都博物館、北京天文館等26間博物館也將開展「博物館時光」跨年、「時空穿梭」主題夜場等特色活動。

《星島》駐京記者楊浚源