曹建國等多名軍工巨頭 遭撤全國政協委員

全國政協主席會議昨天在京召開，一口氣撤銷8人全國政協委員資格，當中包括不少軍工巨頭，如前中國衛星網絡集團董事長張冬辰、前中國航空發動機集團董事長曹建國、前中國電子信息產業集團董事長曾毅。

會議審議通過關於撤銷王行環、張冬辰、曹建國、劉國躍、馬正武、樊友山、曾毅、俞培根政協第十四屆全國委員會委員資格的決定，提請政協第十四屆全國委員會常務委員會第十五次會議追認。

政協委員被「撤銷」資格，一般都是涉及違紀違法。8人當中，王行環是農工黨中央常委，曾任武漢大學中南醫院院長，其他7人均為軍工、能源央企的掌門人。

張冬辰曾任中國衛星網絡集團董事長、中國電子科技集團公司副總經理；曹建國是中國工程院院士，曾任中國航天科工集團總經理、中國航空發動機集團董事長，今年5月被免職；劉國躍曾任國家能源投資集團董事長。

馬正武曾任中國融通資產管理集團董事長、中國誠通控股集團董事長，曾是十九屆中共中央委員。樊友山曾任中國電子科技集團有限公司總經理、全國工商聯副主席；曾毅曾任中國電子信息產業集團董事長；俞培根曾任中國東方電氣集團董事長。

西藏女老虎王峻被查

另外，官方昨天通報，西藏自治區人大常委會黨組副書記、副主任王峻涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。王峻是今年以來落馬的第63名中管幹部（中央管理的幹部），也是本月落馬的第7名中管幹部。

王峻，女，長期在西藏工作，曾任阿里行署副專員，西藏自治區國土資源廳廳長，西藏自治區紀委副書記等職，2018年任西藏自治區人大常委會副主任，至此番任上被查。