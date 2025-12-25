獨家︱中聯辦機構改革近尾聲 新界部一拆二強化地區工作

中央港澳辦組建已有兩年多，港澳兩個中聯辦也展開機構改革。據悉，澳門中聯辦已完成改革，內設機構仍為17個，增加了「國家安全事務辦公室」，也有不少部門改名，職能有所調整。多名建制派人士告訴《星島》，香港中聯辦機構改革也接近尾聲，不少部門將有調整，「新界工作部」將一分為二，以強化地區工作。

澳門中聯辦已完成機構改革

2023年，國務院港澳辦升格為中共中央港澳工作辦公室，加大對港澳事務的集中管理。同年10月，中央港澳辦組建完成，原來的內設9個司改為10個局，當中秘書局和幹部局屬行政部門，一至八局將各項港澳事務分工細化，對應港澳特區不同部門和方面。

澳門中聯辦增設社會發展部、國安辦。（澳門中聯辦官網）

「澳門中聯辦已經完成機構改革，相信香港中聯辦也快了」，一名不願透露姓名的建制派人士告訴《星島》。澳門中聯辦官網「內設機構」欄目顯示，與之前相比，內設機構仍為17個，但出現不少調整，以體現新形勢下的工作需要。

澳門中聯辦原有的兩個部門，「珠海聯絡部」已經「消失」，「研究室」不再單設，而是「社會工作部」加掛牌子，承擔相關職能。澳門沒有設立中央國安公署，中聯辦新增「國家安全事務辦公室」，另增設「社會發展部」，暫時不清楚其職能。

澳門中聯辦原來一些部門名稱也調整，令職能更加明確，適應新形勢。比如，「經濟部」改名為「經濟金融部」，「教育與青年工作部」改名為「教育和青年部」，「公關部」改名為「保安部」。

新界面積最大 地區事務繁複

綜合多名建制派人士消息，香港中聯辦機構改革也接近尾聲，相信很快公布。中聯辦原來內設單位24個，不少部門將有所調整。中聯辦原有港島、九龍、新界3個工作部，多名地區人士透露，新界面積最大，地區事務繁複，立法會選舉也因此分為5個選區，還要發展北部都會區，「新界工作部」極有可能將一分為二，以強化地區聯絡工作。

香港中聯辦內設機構共有24個。（中聯辦官網）

澳門中聯辦內設機構已經沒有「珠海聯絡部」，香港中聯辦會否再保留「深圳聯絡部」有待觀察。有建制派人士稱，澳門中聯辦設立「教育和青年部」，香港中聯辦的「青年工作部」和「教育科技部」也可能重整。一些部門名稱會調整，比如「經濟部」可能仿效澳門改為「經濟金融部」。本報記者