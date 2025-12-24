河南一家三口被丈夫「兒時好友」殺害案 兇手一審被判死刑

河南中牟今年7月發生一宗「滅門案」，梁某朋的妻子、8歲半兒子及7歲女兒被殺害，疑兇竟是梁某朋從小一起長大的「兒時好友」。該案於12月23日在中牟縣法院開庭。兇手崔路路一審被判死刑，當庭表示不上訴。

以搶劫罪判處死刑

據鄭州中院，2025年12月23日上午，河南省鄭州市中級人民法院依法公開開庭審理崔路路搶劫案並當庭宣判，以搶劫罪判處崔路路死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；判令其賠償附帶民事訴訟原告人的相關損失。

案情指，今年7月26日凌晨2時許，崔路路潛入朋友梁某朋家中行竊，翻找財物時驚醒梁某朋之妻（被害人馬某某）及其未成年子女梁某、梁某某。為制止被害人反抗、呼救，崔路路採用刀砍、捅刺、挎包帶勒頸等方式致三被害人當場死亡，並劫走馬某某佩戴的黃金手鐲、項鏈。

法院經審理認為，被告人崔路路入戶盜竊，為抗拒抓捕當場使用暴力，致三被害人死亡的事實清楚，證據確實、充分，其行為構成搶劫罪，犯罪手段極其殘忍，犯罪後果極其嚴重，被告人崔路路主觀惡性及人身危險性極大，依法應判處死刑。遂作出上述判決。宣判後，被告人崔路路當庭表示不上訴。

兇手疑經濟拮据總是借錢

梁某朋表示，他和妻子都是河南駐馬店上蔡縣人。2019年初，他們舉家遷至鄭州中牟縣從事廢品回收生意。今年5月，為改善家境，他獨自前往湖北務工，妻子留在家中照顧兩個孩子。7月25日晚，他還和妻子聊天到深夜。第二天，他給妻子發訊息卻一直得到回覆，於是聯繫兒時好友崔某某前往家中查看，對方稱有事推脫，梁某朋只好找母親和岳父岳母前往中牟，結果發現妻兒三人已在家中身亡。

梁某朋從母親處得知，現場被打掃得很乾淨，冷氣機被調至16℃，妻兒三人趴在床上，妻子和女兒面目皆非，只有兒子的半張臉尚可辨認。

梁某朋說，崔路路聽到死刑判決的那一刻，表情沒有任何變化，「他很平靜地說自己不上訴。」梁先生還稱，他們此次提出290多萬（人民幣，下同）的刑事附帶民事賠償，法院僅同意12萬多的喪葬費。

梁某朋表示，開庭當天是亡妻30歲生日，他唯一的訴求就是判處兇手死刑，並立即執行。「今天正好也是我妻子30歲的生日，我會回老家把這個宣判結果告訴她和孩子，希望能慰藉他們的在天之靈。」

對此案，崔路路的父親表示，他們家和梁先生家關係很好，「兩家老一輩，在過去互相接濟糧食；我這一輩，誰有事都會搭把手；子這一輩，是發小（兒時好友）。兩家人，幾十年了，比親戚還親。」他也搞想不明白為甚麼崔路路會幹出這樣的事。對於崔路路是否欠有高額外債，崔路路父親稱自己也不清楚。

梁某朋說，近10年來，崔路路每年都會找他借錢，從數千到上萬元不等，每次借了都會還，偶爾會延期。今年5月，崔路路又找他借5000元，他讓妻子馬某某轉賬給了崔路路，直至案發前也未歸還。

崔路路一名親戚透露，崔路路喜歡打麻將，每次輸贏雖不大，但次數多，「不會理財，每月能賺一萬多元的時候沒存住錢。現在收入低了，他老婆又沒上班了，就開始借錢。」

