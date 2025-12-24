Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

足壇反腐｜中國足協紀委原主任王小平受賄案 法院駁回上訴維持原判

即時中國
更新時間：09:48 2025-12-24 HKT
發佈時間：09:48 2025-12-24 HKT

湖北省荊州市中級人民法院今日（24日）對中國足球協會紀律委員會原主任王小平受賄案二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持原判。

今年7月30日，松滋市人民法院對王小平受賄案作出宣判，以受賄罪判處王小平入獄10年半，並罰款70萬元；對王小平受賄所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

相關新聞：足壇反腐｜中國足協紀委原主任王小平、中超公司原董事長劉軍同日獲刑

公開資料顯示，王小平1982年畢業於北京體育學院，曾任中國足協紀律委員會主任，中國政法大學體育法研究中心教授。劉軍出生於1976年，曾擔任原中超江蘇舜天俱樂部總經理等職，2018年任職中國足協。2021年7月，中足聯籌備組成立，劉軍任籌備組副組長，隨後任中超公司董事長。

據《北京日報》報道，王小平曾負責主管中國職業聯賽紀律風氣，因開具足協罰單上面的落款簽名而被中國球迷熟知，因此被稱為中國足壇「最忙的人」。2009年中國足壇反賭打黑的大幕拉開時，王小平就開始任足協紀律委員會的主任，2019年8月獲得連任，擔任這一職務逾10年。

