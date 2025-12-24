Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國觀察︱全軍僅剩6上將 空軍司令政委缺席晉銜

即時中國
更新時間：09:06 2025-12-24 HKT
發佈時間：09:06 2025-12-24 HKT

前天，新任東部戰區司令員楊志斌、新任中部戰區司令員韓勝延雙雙晉升為上將，從中央軍委主席習近平手中接過命令狀。在解放軍高層反腐升級的大背景下，這是中央軍委今年第一次舉行晉升上將軍銜儀式，2023年和2024年分別舉行四次和三次，因此備受矚目。這也意味着各大戰區、軍兵種逐步結束「群龍無首」的狀態，開始任命新首長。

相關新聞：解放軍大反腐後首度晉升2上將 包括東部中部戰區司令楊志斌韓勝延

結束各戰區「群龍無首」狀態

東部戰區司令員楊志斌（後左）及中部戰區司令員韓勝延（後右)，獲晉升上將。新華社
東部戰區司令員楊志斌（後左）及中部戰區司令員韓勝延（後右)，獲晉升上將。新華社
台下僅國防部長董軍（紅圈）是上將。央視截圖
台下僅國防部長董軍（紅圈）是上將。央視截圖

不過，從央視新聞聯播的畫面，除了兩名新上將，僅有4名上將參加本次晉銜儀式，包括：軍委副主席張又俠、張升民，軍委委員劉振立，國防部長董軍。上一次晉陞上將軍銜儀式是去年年底，大約20名上將出席。一年時間內，有16名上將無法出席晉銜儀式，亦可窺視軍隊高層反腐力度之大。總兵力兩百萬的解放軍，本來應該大約有40名現役上將，現在只有6名，堪稱奇觀。

這些無法出席的上將，不少已經官宣落馬，包括原軍委副主席何衛東、原軍委政治工作部常務副主任何宏軍，等等。今年10月在北京召開的二十屆四中全會，上將已顯凋零，但陸軍政委陳輝、空軍司令員常丁求、空軍政委郭普校、原中部戰區司令員王強、軍事科學院院長楊學軍、軍事科學院政委淩煥新還有出席，這次卻沒有亮相晉銜儀式。去年底出席晉銜儀式的國防大學校長蕭天亮上將，也不見蹤影。

陸軍政委陳輝成「短命上將」？

解放軍五大戰區的司令員、政委，此前「雙缺」，要麼被查，要麼免職。四大（海陸空火箭軍）軍種及武警部隊的司令、政委，此前僅存空軍司令員常丁求、空軍政委郭普校、陸軍政委陳輝，但這3名上將也缺席了。

陳輝去年底才接替落馬的秦樹桐上將擔任陸軍政委，並晉陞上將，前後剛剛一年，可能成為短命上將。原陸軍司令員李橋銘也已「失蹤」，前天亮相晉銜儀式的是陸軍參謀長蔡志軍中將、陸軍紀委書記張曙光中將，預料兩人主持陸軍工作。現身儀式的空軍參謀長王剛中將，空軍紀委書記史洪幹中將，預料主持空軍的軍事、政治工作。

紀曉華

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
5小時前
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
影視圈
15小時前
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
飲食
23小時前
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
影視圈
18小時前
海兒私密性感美態意外一覽無遺  張佳添證《中4》特製腰間鏡頭  自信一部位可突圍而出
海兒私密性感美態意外一覽無遺  張佳添證《中4》特製腰間鏡頭  自信一部位可突圍而出
影視圈
16小時前
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-23 09:45 HKT
本周後期深圳最低氣溫將降至12℃，還伴有降雨。 新華社資料圖
北上注意｜冷空氣將南下廣東 深圳將迎降雨降溫「雙暴擊」
即時中國
2025-12-23 11:20 HKT
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
影視圈
19小時前
張文父母下跪道歉，稱兒子造成無法彌補的傷害。 中時
01:46
台北隨機傷人案｜張文遺體今解剖釐清死因 父母現身下跪道歉
兩岸熱話
18小時前