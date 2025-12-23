河南小學13死大火︱58歲女班主任判囚6年 網民批「救人者入獄」

河南南陽方城縣一寄宿制學校，2024年1月19日發生大火，導致13名小學生死亡，4人受傷。內地近日對學校創辦人、校長及班主任宣判，分別判入獄6至7年。民眾則對事故中奮力救人的58歲班主任賈霞，遭判刑6年表示質疑，認為校舍設施安全的責任，不應基層教師承擔。

撤156學生再返火場救人

河南省方城縣人民法院19日晚發通報，指方城縣獨樹鎮硯山鋪社區英才學校13死大火中，學校創辦人李宇、校長徐向陽，及班主任兼三年級305男生宿舍兼任宿管老師賈霞，涉嫌犯教育設施重大安全事故罪，一審罪成，分別判有期徒刑7年、6年6個月及6年。

相關新聞：河南南陽小學宿舍大火13死 災後畫面曝光 竟與電暖器有關？

宣判連日發酵成為熱搜，大量網民對賈霞被判刑提出質疑。

網民認為，這場由8歲學生私藏打火機燒被子線頭引發的大火，賈霞在發現後，已叫醒學生，組織救援，讓156人撤離後，再返回火場嘗試救人。

至於宿舍嚴重超額，83平方米住33人、消防栓無水、煙霧報警器失效等無實際整改，責任應屬管理層。



相關新聞：河南小學宿舍火災致13死｜雙胞胎中1人回家沖涼逃死劫 學生憶述脫險經歷

網民指，以賈霞年紀，月入只數千元，還要兼任宿管，卻無相應的決策權力，大火後卻要承擔刑責，是嚴重與其職權不相稱，成為系統性失守的替罪羊。

「一所長期違規辦學的學校、各種問題長期存在…..當地教育主管部門居然毫無責任」、「放火都判不了6年」、「反正千錯萬錯班主任的錯，千錯萬錯一線教師的錯」、「老師們都返回現場參與救火了」、「為什麼要重判救了人的班主任」、「這個老師最大的錯誤就是沒被火燒死……」、「如果這樣的好老師都判了，那以後誰還敢當老師」、「救人者入獄」。